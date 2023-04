Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,16%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,44% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,81% gestiegen.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,14%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,33% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,99% geklettert.



Der Einzelhändler Tesco (ISIN GB00BLGZ9862/ WKN A2QQMK) aus Großbritannien habe im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 einen bereinigten Betriebsgewinn von GBP 2,49 Mrd. erzielt, ein Rückgang um 6,3%. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 erwarte das Unternehmen einen weitgehend unveränderten Gewinn. Tesco gehe davon aus, von einer sich im Jahresverlauf abschwächenden Inflation profitieren zu können.



Umsatzzahlen des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) würden einen anhaltenden stabilen Wachstumstrend im Luxussegment signalisieren. Der Konzern, zu dem u.a. Marken wie Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Tiffany, Sephora, Moët et Chandon oder Rimowa gehören würden, konnte den Umsatz in den ersten drei Monaten 2023 y/y um 17% auf EUR 21,04 Mrd. steigern, wozu auch eine kräftige Nachfragesteigerung aus China beigetragen habe.



Der US-Dollar sei weiter unter Druck geblieben, sodass der Euro ein Jahreshoch von über 1,10 USD habe erklimmen können. Bei den Rohölpreisen hätten Rezessionssorgen bremsend gewirkt. Sowohl Brent als auch WTI hätten sich verbilligt. (14.04.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die langsamer als erwartet gestiegenen US-Erzeugerpreise unterstützen die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte durch die US-Notenbank FED, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend hätten die US-Aktienmärkte zugelegt. Auch an den europäischen Handelsplätzen habe sich vorsichtiger Optimismus breitgemacht.Am heutigen Freitag würden die Geschäftszahlen einiger US-Großbanken in den Fokus rücken. Mit ihnen starte in den USA nicht nur die Berichtssaison der Unternehmen zum ersten Quartal 2023, sie könnten möglicherweise auch weitere Informationen über die Situation der Bankenbranche liefern. Nach Turbulenten Wochen im März sei es zuletzt etwas ruhiger geworden im Bankensektor.