Die Aktien von Sartorius (SRT.DE) würden derzeit eine wichtige Unterstützung testen.



Die Aktien von Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) würden heute mehr als 2% verlieren, nachdem Barclays die Empfehlung von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft habe. Das Kursziel sei auf 80 Euro festgelegt worden.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) habe angekündigt, den angesammelten Bestand an Yeezy-Submarkenprodukten zu veräußern, die nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Kanye West übrig geblieben seien. Die ersten der verbleibenden Produkte würden Ende Mai zum Verkauf angeboten, wobei ein "bedeutender Teil" der Erlöse an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werde, die gegen Diskriminierung und Hassrede kämpfen würden. Diese Entscheidung könnte adidas dabei helfen, einen Teil der Kosten für die Beendigung der Partnerschaft in Höhe von rund 500 Millionen Euro wieder einzuspielen. Die Aktien des Unternehmens würden während der heutigen Sitzung mehr als 1,3% gewinnen.



Die Aktien von adidas (ADS.DE) hätten Schwierigkeiten, die wichtige Unterstützungslinie, die durch den EMA50 (in blau) festgelegt worden sei, zu halten.



Die Futures basierend auf dem deutschen Leitindex würden heute im Minus notieren und von den kürzlich erreichten historischen Höchstständen korrigieren. (22.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Handelssitzung dieser Woche bringt eine Verlangsamung der jüngsten Rallye an den europäischen Aktienmärkten mit sich, so die Experten von XTB.Dies hänge direkt mit der Stimmung an der Wall Street zusammen, die erneut dem Druck der US-Regierung und den laufenden Diskussionen um die Schuldenobergrenze ausgesetzt sei. Das Hauptaugenmerk der Anleger während der heutigen Handelssitzung liege vor allem auf den Aussagen der Zentralbanker. Im Laufe der Woche werde die Aufmerksamkeit dann auf das Protokoll der FOMC-Sitzung gerichtet sein.Die Stimmung in Europa habe sich während der Handelssitzung am Montag verschlechtert.