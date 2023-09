Die US-Börsen hätten sich nach dem Rückschlag der Vortage zur Wochenmitte abermals zu stabilisieren versucht. Nach wie vor würden aber die restriktive amerikanische Geldpolitik und eine drohende Haushaltssperre in den USA die Kaufbereitschaft der Anleger hemmen. Zuletzt habe es immerhin Signale gegeben, dass eine vom Senat vorgeschlagene Kompromisslösung im Haushaltsstreit den drohenden "Shutdown" der Bundesbehörden möglicherweise abwenden könnte. Ob dieser Kompromiss aber auch das Repräsentantenhaus passieren werde, sei weiterhin fraglich. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses habe am Mittwoch noch einen Gesetzentwurf zur Überbrückungsfinanzierung abgelehnt, der im Senat auf dem Vormarsch gewesen sei, und habe Washington damit näher an den vierten teilweisen Stillstand der US-Regierung innerhalb eines Jahrzehnts gebracht, der nur noch bis zum 1. Oktober andauere. Im schlimmsten Fall würde dies dazu führen, dass Hunderttausende von Bundesbediensteten beurlaubt würden und eine Vielzahl von Regierungsdiensten - von der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten bis hin zur Verteilung von Lebensmitteln - eingestellt werden müssten, bis der Kongress ein Finanzierungsgesetz verabschiede. Die Verunsicherung der Anleger habe sich am Markt bis etwa zwei Stunden vor Handelsschluss in deutlich nachgegebenen Indices widergespiegelt, bevor sich zum Handelsschluss doch noch Kauflaune eingestellt habe. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei am Mittwoch zudem auf über 4,6% gestiegen und damit erneut auf den höchsten Stand seit 2007.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Die Bandbreite reiche heute Morgen von aktuell minus 1,6% (Topix, Japan), bis nahezu unverändert mit einem leichten Plus von 0,1% (KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) Seoul).



Am Ölmarkt hätten die Notierungen für die Rohölsorten Brent und WTI nach der jüngsten Rally weiter angezogen, nachdem die Rohöllagerbestände in den USA stärker als erwartet zurückgegangen seien, was die Sorge vor einer Verknappung des weltweiten Angebots verstärkt habe. Der Goldpreis habe seinen Abwärtstrend seit Wochenbeginn fortgesetzt und sei mit einem Minus von 1,55% weiter abgerutscht. Anders sei es dem vermeintlichen digitalen Gold, dem Bitcoin, ergangen, der sich nach einem volatilen Vortag wieder habe fangen können.



Neben mehreren Veröffentlichungen von Stimmungsindikatoren in der Eurozone und in Deutschland stehe heute zudem die dritte und damit finale Schätzung zum BIP-Wachstum im zweiten Quartal in den USA an. (28.09.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte konnten am Mittwoch ihre Talfahrt seit Wochenbeginn teilweise unterbrechen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Fast im Gleichschritt mit der sich weiter eintrübenden Verbraucherstimmung in Europa sei zuletzt auch die Kauflaune an der Börse gesunken. Die Gründe dafür seien auch gestern nach wie vor intakt gewesen: Die unsicheren Zukunftsaussichten für die europäische Wirtschaft und die anhaltend hohe Inflation gepaart mit der Angst vor weiter steigenden Zinsen. Die Notenbanken würden zwar auf einen Zinsgipfel zusteuern, aber weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen. Zudem würden viele Notenbanker davon ausgehen, dass die Leitzinsen zur Inflationsbekämpfung noch lange auf hohem Niveau bleiben müssten - das derzeit viel zitierte "Higher for longer"-Narrativ mache weiterhin die Runde. Am gestrigen Morgen veröffentlichte Daten aus der Eurozone würden zudem das Bild einer schwachen Konjunkturentwicklung untermauern. Die trübe Konjunktur im Euroraum habe auch die Entwicklung der Geldmenge belastet. Die breit gefasste Geldmenge M3 sei im August um 1,3% gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Erst im Juli sei M3 erstmals seit 2010 wieder gesunken. Die aktuelle Zinssituation und die Lage auf dem Energiemarkt würden derweil die Erträge von Banken und Energieversorgern in die Höhe treiben. Am anderen Ende der Fahnenstange stünden Vertreter der Versorgungs- und Immobilienbranche, die gemeinhin als zinssensitive Branchen bekannt seien. Nach Verlusten von knapp 2% allein in den letzten beiden Handelstagen habe der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwochabend mit einem Minus von 0,25% geschlossen. Er notiere damit auf dem tiefsten Stand seit Ende März. Besser sei es dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN 965814) und dem österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) ergangen, die um 0,06% bzw. 0,22% zugelegt hätten. Letzterer habe sich nach vier verlustreichen Vortagen wieder etwas erholen können.