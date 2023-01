EZB-Präsidentin Lagarde habe wiederholt, dass die Zinssätze im Euroraum noch deutlich angehoben werden müssten.



Der japanische PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei im Januar unverändert bei 48,9 (Erwartung 49,4) geblieben, während der Dienstleistungsindex von 51,1 auf 52,4 gestiegen sei.



Der australische PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei im Januar von 50,2 auf 49,8 gefallen, während der Dienstleistungsindex von 48,3 auf 47,3 zurückgegangen sei.



Kryptowährungen würden heute überwiegend höher gehandelt - Bitcoin steige um 0,8%, Ethereum legeum 0,6% zu und Dogecoin werde um 1,3% höher gehandelt. Binancecoin steige um über 4%.



Öl werde etwa 0,1% niedriger gehandelt, während die US-Erdgaspreise um 0,5% steigen würden.



Edelmetalle würden im Zuge der Abwertung des US-Dollar gewinnen. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) und Platin (ISIN XC0009665545/ WKN nicht bekannt) würden um 0,4% zulegen, während Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) um 0,5% höher gehandelt werde.



NZD und JPY seien die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während USD und CHF am meisten nachgeben würden.



Der S&P 500 (US500) sei gestern höher gehandelt worden und habe ein neues Monatshoch erreicht. Der Index versuche nun, die Widerstandszone um die 4.050-Punkte-Marke zu überwinden (Quelle: xStation5 von XTB).



Einem Bericht von Bloomberg zufolge hätten die Vereinigten Staaten China wegen Anzeichen dafür konfrontiert, dass einige chinesische Staatsunternehmen die russischen Kriegsanstrengungen unterstützen würden. Die USA hätten China vor den Folgen einer materiellen Unterstützung des russischen Krieges gewarnt.Medienberichten zufolge würden die Vereinigten Staaten die Streichung der nächsten strategischen Erdölreserven in Höhe von rund 26 Millionen Barrel erwägen.