Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa und Deutschland erzielten in der vergangenen Woche erneut Jahres- und Allzeithochs, so die Analysten der DekaBank.



Wirklich neue Gründe für eine Fortsetzung der Hausse habe es nicht gegeben. Von Seiten der Notenbanken EZB und FED sei eine weitgehend unveränderte Kommunikation erfolgt, die auf jeweils erste Leitzinssenkungen im Juni hindeute. Hierfür sei ein nachlassender Inflationsdruck sehr wichtig und zu diesem Thema würden in dieser Woche am Dienstag die US-Verbraucherpreise gemeldet. Zudem würden aus dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einige prominente Unternehmen ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Die Markteinschätzung der DekaBank sei unverändert: Kurzfristig spreche viel für ein Durchatmen der Märkte, ob in Form einer Seitwärtsbewegung oder einer kleinen Korrektur. Mittel- und langfristig dürften die Aktienmärkte weiter zulegen. (Märkte im Fokus vom 11.03.2024) (11.03.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >