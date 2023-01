Fundamental betrachtet stünden diese Woche die Zinsentscheide der EZB sowie der FED im Fokus der Anleger. Die EZB werde wahrscheinlich seine falkenhafte Haltung beibehalten und aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks den Leitzins um 0,5% anheben. Die FED wiederum werde seine Anhebungsdynamik voraussichtlich verlangsamen und den Leitzins nur um 0,25% anheben, da die Inflationsdaten sowie das US-Lohnwachstum rückläufig seien. Es erwartet uns eine turbulente Woche, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Zum Wochenauftakt hätten die Futures leichte Abschläge angedeutet.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,8% zugelegt. Er habe bei 33.978 Punkten geschlossen. Insbesondere Zykliker (+6,4%) und Technologie (+4,1%) hätten sich gut im Sog des NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) (+4,3%) entwickelt, der davon profitiert habe, dass sich die Rezessionsgefahr in den USA und damit auch das Zinserhöhungspotenzial verringert habe. Die Marktteilnehmer seien immer noch in Nachkaufmodus gewesen, teils enttäuschende Quartalszahlen bzw. Ausblicke von Microsoft, Boeing, GE oder Verizon seien nach anfänglicher Schwäche gekauft worden. Intel befinde sich immer noch im Umstrukturierungsprozess, dort sei es nach unten gegangen. Die aktuelle Woche werde neben der Zinsentscheidung der US-Notenbank, den Arbeitsmarktdaten für Januar auch Quartalszahlen der großen Technologiefirmen (Apple, Amazon, Meta und Alphabet) bringen. Dieser Mix liefere die Grundlage für eine volatile Börsenwoche, zumal die Markttechnik nach dem starken bisherigen Januar überhitzt sei. Insofern würden die Analysten das Aufwärtspotenzial in dieser Woche begrenzt halten und eine Abschwächung des Momentums erwarten. Marktteilnehmer sollten sich durchaus Gedanken machen, bei positiven Reaktionen auch mal über Gewinnmitnahmen nachzudenken.



Schwer vorstellbar, dass der Dow Jones den mittelfristigen Abwärtstrend, der sich aus den Verlaufshochs von Anfang Januar 2022 und Dezember 2022 herleiten lasse, ohne vorherige Konsolidierung nachhaltig überwinden können werde, angesichts überhitzter technischer Indikatoren. Dieser Befreiungsschlag wird also noch eine Weile auf sich warten lassen. Die nächsten Unterstützungen seien die 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.514 Punkten), die 50-Tage-Linie (aktuell bei 33.657 Punkten) bzw. der kurzfristige Aufwärtstrend, der bei 34.102 Punkten verlaufe. Die Marktcharakteristik sei sehr robust aktuell, insbesondere an der NASDAQ, insofern würden die Analysten nicht mit einer größeren Konsolidierung rechnen, aber bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.283 Punkten) könne sie durchaus führen.



Seit seinem Januar-Hoch bei 140,68/140,73%-Punkten am 18./19.01 gehe es beim Bund-Future kontinuierlich abwärts. Zum Ablauf der letzten Handelswoche seien erneut italienische Staatsanleihen unter Druck geraten, ebenso sei es bei Bundesanleihen zu einem Renditeanstieg gekommen. Der Bund-Future starte in die neue Handelswochen mit Kursen unterhalb der Marke von 137% Punkten. Der Handel dürfte bis zu den Zinsentscheidungen der FED (Mittwoch) und der EZB und BoE (beide Donnerstag) eher abwartend verlaufen. Kurz- bis mittelfristig sei mit einer Fortsetzung der breit angelegten Seitwärtsbewegung um die Horizontale bei 136,50 Punkten zu rechnen.



Trotz der deutlichen Kursgewinne der letzten Monate sei an den europäischen Aktienmärkten eine größere Konsolidierung bislang ausgeblieben. Diese wäre notwendig, um weitere Kursgewinne generieren zu können. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank positionieren sich daher neutral. (30.01.2023/ac/a/m)





