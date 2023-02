In diesem Umfeld hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag zwar höher beendet, aber die Tageshöchststände nicht über die Ziellinie retten können. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe mit einem Plus von 0,72% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit einem Kursanstieg in Höhe von knapp 0,97% klar besser ergangen sei. Der ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) habe die Ziellinie zu Handelsschluss sogar mit einem Kursplus in Höhe von 1,17% überquert.



Auch jenseits des Atlantiks sei der Handelstag in den USA erfreulich gestartet. Allerdings sei das nicht so geblieben und so sei die Wall Street bei ihrem "Richtungssuchkurs" erneut in südliche Gefilde abgetaucht. Die große Unbekannte sei und bleibe der Zinskurs der FED, der den Anlerger:innen weiterhin tiefe Sorgenfalten auf die Stirn zaubere und somit für unstete und volatile Kursverläufe sorge. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe daher zum Schluss einen Kursrückgang von 0,73% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mit einem Rücksetzer von knapp 0,88% noch ein Stück schwächer performt habe. Auch die zinssensitiven Tech-Werte seien ähnlich zum Handkuss gekommen, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 zur Schlussglocke mit einem Minus von 0,91% marginal schwächer aus dem Handel gegangen sei.



Die asiatischen Märkte könnten sich heute Morgen von den schwachen US-Vorgaben des Vortages nicht abkoppeln und würden mehrheitlich im Minus notieren. Und auch für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen klar negativen Handelsauftakt signalisieren.



Auf den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise nach den jüngsten Anstiegen wieder etwas nachgegeben. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) etwas über USD 84 je Fass angesiedelt sei. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) sei im gestrigen Umfeld ebenfalls wenig gefragt gewesen und notiere aktuell bei unter USD 1.855 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe gestern deutlich Federn lassen müssen und notiere heute Morgen leicht unter USD 21.800.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden für Italien die Industrieproduktion für Dezember am Programm und am Nachmittag würden dann noch die US-Daten zum Konsumentenvertrauen folgen. Und auch das Datenkarussell der Berichtssaison drehe sich munter weiter, wobei heute die größeren Unternehmen vorwiegend aus Europa sowie Asien stammen würden. (10.02.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben am gestrigen Donnerstag ihre Jahresauftaktrally weiter fortgesetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die offensichtliche Kauflaune der Anleger:innen habe die Börsenbarometer zeitweise auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr gehievt, wenngleich die Höchststände im Handelsverlauf nicht hätten gehalten werden können. Unterstützung sei hierbei vor allem auch von den niedriger als erwartet ausgefallenen Januar-Inflationszahlen für Deutschland gekommen. Die Inflationsrate sei im Januar zwar von 8,6% im Dezember auf 8,7% gestiegen, habe damit aber unter den Erwartungen in Höhe von 8,9% gelegen.Etwas Rückenwind sei auch aus Übersee gekommen, wo die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen sei. In der vergangenen Woche hätten die Erstanträge um 13.000 auf 196.000 zugelegt, wobei die Erwartungen bei rund 190.000 gelegen hätten. Nachdem zuletzt sehr starken US-Arbeitsmarktbericht hätten diese Daten für etwas Entspannung gesorgt. Und auch abseits von Inflations- und Arbeitsmarktdaten bzw. der daraus abgeleiteten Spekulationen über die weitere Vorgehensweise der diversen Notenbanken in Bezug auf den laufenden Zinsanhebungszyklus habe zuletzt auch die Berichtssaison einen positiven Einfluss ausgeübt.