Die Aktien der Porsche AG (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) würden heute zum ersten Mal im DAX/DE30 gehandelt. Das Unternehmen habe PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) im deutschen Blue-Chip-Index ersetzt. Die Entscheidung sei vor zwei Wochen bekannt gegeben worden und trete heute in Kraft.



Rheinmetall PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) habe angekündigt, die Produktionskapazitäten für Munition in Deutschland zu erweitern, um die höhere Nachfrage angesichts des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der Erhöhung der Verteidigungsausgaben der NATO zu decken. Die neuen Produktionsanlagen für mittelkalibrige Munition würden voraussichtlich im Januar 2023 fertiggestellt sein und einige Monate später die Produktion aufnehmen.



RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) sei von Fitch Ratings mit "BBB+" und einem stabilen Ausblick bestätigt worden. Die Ratingagentur habe auf solide Fundamentaldaten, Erträge und anstehende Fusionen und Übernahmen als positive Faktoren verwiesen.



Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) sei von Credit Suisse auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 185,00 Euro gesetzt worden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren höher, obwohl die asiatischen Märkte heute einen schwachen Handel verzeichneten, so die Experten von XTB.Die deutschen ifo-Daten hätten über den Markterwartungen gelegen. Die Ökonomen des Instituts hätten festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession gesunken sei. Der Erwartungsindex sei von 80,0 auf 83,2 (Erwartung 82,0) gestiegen, während der Index der aktuellen Lage von 93,1 auf 94,4 (Erwartung 93,5) gestiegen sei. Der Geschäftsklimaindex sei von 86,3 auf 88,6 (Erwartung 87,5) gestiegen. Die Daten seien jedoch die einzige nennenswerte Veröffentlichung gewesen, die für heute geplant gewesen sei, und nun müssten sich die Märkte auf die Schlagzeilen konzentrieren. Diese dürften jedoch rar sein, da die Anleger und der Markt gleichermaßen in eine Weihnachtsflaute geraten würden.Nach drei Verlusttagen unterbreche der deutsche DAX/DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seine Pechsträhne. Der Index erhole sich nach dem Fehlausbruch an der Unterstützungszone von 14.000 Punkten und versuche nun, das 50%-Retracement des Ende 2021 gestarteten Abwärtsimpulses zu überwinden. Es sei zu beachten, dass der Kurs die untere Grenze der Overbalance-Struktur im Bereich von 14.000 Punkten verteidigt habe, was darauf hindeute, dass der Aufwärtstrend noch immer intakt sei und eine starke Erholung bevorstehen könnte. In einem solchen Szenario wäre die Widerstandszone um 14.600 Punkte, die durch das jüngste lokale Hoch und das 61,8%-Retracement gekennzeichnet sei, das erste potenzielle Ziel für die Bullen.