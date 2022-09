In diesem von Vorsicht geprägten Sentiment sei es wenig verwunderlich gewesen, dass die an den europäischen Börsen schwer erkämpften Kursanstiege in der zweiten Tageshälfte schlussendlich nicht hätten gehalten werden können. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handelstag mit einem Minus von 0,46% beendet, während sich das europäische Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem leichten Rückgang in Höhe von 0,18% habe besser halten können. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern ebenfalls nicht abkoppeln können und die Ziellinie mit einem Minus von 0,38% durchschritten.



Jenseits des Atlantiks sei es auch an der Wall Street nach einem lediglich verhaltenen Börsenstart bald wieder klar Richtung Süden gegangen: Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zum Schluss einen Kursrückgang von 1,11% ausgewiesen, während das Minus des marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kursrutsch in Höhe von 1,03% nur marginal geringer ausgefallen sei. Am besten halten können hätten sich hingegen die bereits stark gebeutelten Tech-Werte, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Rücksetzer von etwas mehr als 0,51% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise aufgrund der erneut zugenommenen Konjunktursorgen ihre Korrektur weiter fortgesetzt, wenngleich sich die Preise heute Morgen wieder etwas hätten fangen können. Aktuell notiere der Preis für die Sorte Brent knapp unter der Marke von USD 85 je Fass. Gold sei gestern ebenfalls nicht gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 1.630 je Feinunze. Der Höhenflug der Weltleitwährung USD gehe inzwischen ungebremst weiter, was neben den weiter ansteigenden Zinsaussichten auch vor allem der "sicherer Hafen"-Funktion geschuldet sei. Auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Krypto-"Währungen" habe zwar gestern leicht nachgegeben, präsentiere sich heute Morgen aber überaus fest und notiere aktuell rund um die Marke von USD 20.000.



Die asiatischen Märkte würden sich heute in der Früh gemischt präsentieren: Während chinesische Aktien in Hongkong heute Morgen weiterhin zur Schwäche neigen würden, würden japanische Aktien im Plus notieren. Für Europas Börsen würden die europäischen aber auch die US-Futures im Moment auf einen positiven Handelsauftakt schließen lassen, wodurch die Hoffnung auf eine Erholung nach der schwachen Entwicklung zuletzt wieder etwas auflebe. (27.09.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der verlustreichen Vorwoche haben die europäischen Aktienindices am Montag einen Stabilisierungsversuch unternommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allerdings sei der Handelsverlauf eher von einer abwartenden Haltung der Marktteilnehmer geprägt gewesen, wobei dies auch dem schwachen Abschneiden des am Vormittag veröffentlichten ifo-Geschäftsklimaindex geschuldet gewesen sei. Dieser habe sich nämlich deutlicher eingetrübt als im Vorfeld erwartet worden sei und habe im September mit 84,3 Punkten den tiefsten Stand seit Mai 2020 erreicht. Umso bemerkenswerter sei in dieser Hinsicht aber auch die vorsichtige Erholungsbewegung, die ab der Mittagszeit eingesetzt habe, zu werten. Die verhalten startenden US-Aktienindices hätten anfänglich auch noch für einen leichten Rückenwind gesorgt, ehe das Pendel dann wieder in die andere Richtung ausgeschlagen und somit die europäischen Märkte wieder in die Verlustzone abgedriftet seien.