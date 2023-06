Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -0,21%; S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -0,04%; NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) +0,27%



Der amerikanische Chiphersteller Micon Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) habe im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 mit einem Umsatz von USD 3,75 Mrd. die Konsenserwartung der Analysten um rund USD 100 Mio. übertroffen. Der Umsatz habe damit leicht über Q2 (USD 3,69 Mrd.) aber noch weit unter dem Vorjahr (Q3 2021/22: USD 8,64 Mrd.) gelegen. Vor allem Speicherchips für Anwendungen der künstlichen Intelligenz hätten die Umsatzentwicklung gestützt. Laut CEO würden Kunden aber weiterhin Lagerbestände abbauen, im PC- und Smartphone-Segment sei das Normalniveau allerdings nahezu erreicht. Entsprechend dürfte die Talsohle der Branche durchschritten sein.



Beim angeschlagenen Immobilienkonzern Adler Group (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) sei es gestern zu einer Razzia gekommen. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt sowie das Bundeskriminalamt (BKA) hätten Geschäftsräume der Tochter ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) durchsucht. Im Raum stünden der Verdacht der Falschbilanzierung, der Marktmanipulation und der Untreue.



Der Wirtschaftsprüfer KPMG sei seinem Mandat beim kanadischen Cannabisproduzenten Canopy Growth (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, Toronto Stock Exchange-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) zurückgetreten. Laut Prüfungsbericht habe die Firma keine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechterhalten. Canopy Growth habe vergangene Woche an seiner Fähigkeit zur Fortführung der Geschäfte gezweifelt. Die Aktie verkomme sowohl in Kanada als auch an der Wallstreet zum Penny Stock.



Da Marktteilnehmer mit einer steigenden Wahrscheinlichkeit von rund 80% davon ausgehen würden, dass die amerikanische Notenbank FED die Zinsen im Juli um 25 Basispunkte anhebe, habe der US-Dollar gegenüber dem Euro profitiert. Rückläufige US-Lagerbestände hätten für steigende Kurse am Rohölmarkt gesorgt. (29.06.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Europas Aktienbörsen folgten dem Vortagesoptimismus der Wall Street, allerdings etwas gebremst durch Konjunktur- und Zinssorgen, so die Analysten der NORD LB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich schwungvoll auf den Weg in Richtung 16.000 Punkte gemacht, sei aber an dieser Marke gescheitert. Die Wall Street sei mal über und mal unter dem Vortagesniveau geschwankt. Anleger hätten vor allem im Technologiesektor zugegriffen, insbesondere wenn die Titel einen Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) hätten. Die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe ein Allzeithoch erreicht.DAX +0,64%; MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) +1,21%; TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) +1,57%