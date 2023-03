Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,17%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,76% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +2,48% geklettert.



Der Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) habe seinen Umsatz im GJ 2022 um 13% auf EUR 6,4 Mrd. gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) sei auf einen Rekordwert von EUR 754 Mio. (+27%) geklettert, wozu vor allem das margenstarke Geschäft mit Waffen und Munition beigetragen habe. Der Dividendenvorschlag belaufe sich auf EUR 4,30 je Anteilsschein nach EUR 3,30 im Vorjahr. Für das laufende Jahr 2023 prognostiziere das Unternehmen ein anhaltendes Umsatz- und Ergebniswachstum. Beim Umsatz sei eine Spanne von EUR 7,4 Mrd. bis EUR 7,6 Mrd. in Aussicht gestellt worden. Die operative Ergebnismarge solle sich auf rund 12% (2022: 11,8%) belaufen.



Audi (Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati) habe im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 16,4% auf EUR 61,8 Mrd. gesteigert. Das operative Ergebnis sei um knapp 40% auf EUR 7,6 Mrd. gesprungen, was einer Rendite von 12,2% entsprochen habe. Im laufenden Jahr strebe Audi einen Umsatz zwischen EUR 69 Mrd. und EUR 72 Mrd. an. Die Rendite des operativen Ergebnisses dürfte sich auf 9-11% normalisieren. Unter anderem solle sich durch eine verbesserte Teileverfügbarkeit der Produktmix mit einem höheren Absatz von kleineren und günstigeren Modellen verändern.



Rohöl sei sehr volatil gehandelt worden und habe sich schlussendlich leicht gegenüber dem Vortag verteuert. Nach der Schwäche zur Wochenmitte habe der Euro von den höheren Leitzinsen in Europa profitiert und gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Dabei habe er die Marke von 1,06 USD zurückerobern können. (17.03.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktienbörsen reagierten erleichtert auf Stützungsmaßnahmen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) und setzten auch nach dem Zinsentscheid der EZB ihren Erholungskurs fort, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei aber an der Marke von 15.000 Punkten gescheitert. Auch an der Wall Street hätten die Kurse zugelegt. Insbesondere Technologieaktien hätten sich beflügelt durch die zunehmende Erwartung kleinerer Zinserhöhungsschritte durch die FED gezeigt. Allerdings seien US-Regionalbanken weiter unter Druck geblieben.