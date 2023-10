Die zahlreichen Zinserhöhungen der großen westlichen Zentralbanken scheinen Wirkung zu zeigen: Denn die Inflation geht zurück, während sich die Wirtschaft abkühlt, so die Experten von Lazard Asset Management. Doch das habe Nebenwirkungen, erkläre Weidler: "Angesichts des Ausmaßes der geldpolitischen Straffung durch die Europäische Zentralbank (EZB) und des raschen Rückgangs der Geldmenge war eine deutliche Verlangsamung der europäischen Wirtschaftstätigkeit unvermeidlich."



Die Experten von Lazard Asset Management würden einen wirtschaftlichen Rückgang für wahrscheinlich halten. Maximilian Weidler führe dazu aus: "Die höheren Zinssätze wirken sich auf die europäischen Unternehmen aus, die weitaus stärker von variabel verzinsten Bankkrediten abhängig sind als ihre US-Konkurrenten. Darüber hinaus bestätigt der Anstieg der Renditen europäischer Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt unsere Ansicht, dass härtere wirtschaftliche Zeiten bevorstehen könnten."



Aus makroökonomischer Sicht sei das Bild jedoch nicht gänzlich düster. Die Inflation sei in vielen europäischen Ländern stark rückläufig, wie der jüngste Rückgang des deutschen Verbraucherpreisanstiegs von 6,4% im August auf 4,3% im September zeige - ein etwas stärkerer Rückgang als erwartet und der langsamste jährliche Preisanstieg hierzulande seit September 2021.



Generell sei die Inflationsrate in der Eurozone stetig gesunken. Im September habe sie mit 4,3% den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht (basierend auf dem Flash-Report) und damit erneut die Schätzungen übertroffen. "Allerdings sind die Daten nicht gänzlich auf einem rückläufigen Pfad: Die französischen und spanischen Inflationszahlen haben sich dem allgemeinen Abwärtstrend des Preiswachstums im Sommer widersetzt", gebe Weidler zu bedenken.



Trotz der ermutigenden Inflationsdaten sei die Schlacht noch nicht gewonnen. Gerade der sommerliche Anstieg der Ölpreise nach der Entscheidung Saudi-Arabiens und Russlands, ihre Öllieferungen zu drosseln, erschwere die Lage. Die jüngsten Zinspausen der FED und der Bank of England, begleitet von den sanfteren Tönen der EZB, würden jedoch darauf hindeuten, dass der Höhepunkt des aktuellen Straffungszyklus erreicht oder er sehr nahe sei.



Aus europäischer Sicht könne auch das Timing des Zyklus trösten: "Europa scheint die Auswirkungen der Zinserhöhungen früher zu spüren als die stärkere US-Wirtschaft", sage der Experte, "aber das deutet darauf hin, dass es auch die erste der beiden Regionen sein könnte, in welcher Zinssenkungen im nächsten Jahr möglich sind." (26.10.2023/ac/a/m)







Delaware (www.aktiencheck.de) - Europas Aktienmarkt verdient mehr Aufmerksamkeit, sagt Maximilian Weidler, Client Portfolio Manager im europäischen Aktienteam bei Lazard Asset Management.Seiner Meinung nach habe sich Europa positiv gewandelt, sei ertrags- und wachstumsstark mit einer globalen Ausrichtung. Dies spiegele sich jedoch noch nicht in der Bewertung wider.Maximilian Weidler begründe sein Vertrauen in europäische Aktien so: "Während wir bei unseren unmittelbaren Aussichten für die europäische Wirtschaft und europäische Aktien vorsichtig bleiben, glauben wir, dass die Region aus Sicht der Vermögensallokation weiterhin relativ attraktiv ist. Wir sind der Meinung, dass Europa mehr Interesse bei den Anlegern verdient, als es bekommt."