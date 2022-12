In Q3/2022 habe der Markt zumindest in vielen Bereichen bereits eine milde Rezession eingepreist. Für Europa sei der Bewertungsabschlag sogar höher gewesen. Nach der zunehmenden Hoffnung auf eine zeitnahe FED-Kehrtwende und einem "Soft Landing" seien die Bewertungen, insbesondere in den USA, wieder in die Höhe geschossen. So handle der S&P 500 momentan auf einem Forward-KGV von 18,3 und damit höher als im Durchschnitt der letzten 35 Jahre, trotz des massiven Realzinsanstiegs dieses Jahres und der gestiegenen relativen Attraktivität von Anleihen.



Ein wesentlicher Grund dürfte der verhältnismäßig große Anteil an nicht-fundamentalen Investoren für US-Aktien sein. Große Nachfrager seien neben den Unternehmen in Form von Aktienrückkaufprogrammen der US-Altersvorsorgemarkt, der primär mittels Indexprodukten, unabhängig von Bewertungsniveaus, in Aktien investiert.



Auch wenn das Aufwärtspotenzial nächstes Jahr begrenzt sein dürfte, dürften sich vor allem europäische und asiatische Aktien im Jahr 2023 freundlich entwickeln, da für beide Regionen schon deutlich mehr Negatives als in den USA eingepreist sei. Entsprechend höher sei die "Margin of Safety". Zudem dürften beide Regionen noch von nachlaufenden Effekten der USD-Stärke profitieren, während US-Exporteure eher darunter leiden dürften. Und was die Konjunktur anbelange, seien die Ökonomen jüngst optimistischer geworden und würden nun mit einer etwas weniger tiefen Rezession in der Eurozone rechnen.



Nichtsdestotrotz dürften die Aktienmärkte im Laufe des Jahres 2023 auch wieder stärkere Rückschläge erleben, nicht zuletzt wegen negativer Gewinnrevisionen und der quantitativen Drosselung der Zentralbanken. Dies gelte besonders dann, wenn die systematischen Strategien aufgrund der jüngst gefallenen Volatilität und des besseren Preismomentums Aktien weiter in 2023 hinein aufstocken würden. Das mache die Märkte dann wieder anfälliger. Da der Markt Ende 2023 bereits auf ein wahrscheinlich konjunkturell deutlich besseres 2024 schauen werde, dürften sich die Aktienmärkte von ihren Rückschlägen jedoch erholen.



Die Analysten würden mit einer volatilen, limitierten Aufwärtsbewegung bei Aktien in 2023 rechnen. Für Aufwärtspotenzial 2023 spreche auch der US-Präsidentschaftszyklus. Das dritte Jahr nach den US-Wahlen sei gewöhnlich das mit Abstand stärkste Aktienmarktjahr. (Horizonte Q1/2023) (19.12.2022/ac/a/m)





Seit Jahresanfang seien die 2023er Gewinnwachstumsschätzungen für die Industrienationen um moderate 4 Prozentpunkte gefallen. Der Konsens gehe nun von einer Wachstumsrate von 4% für die Unternehmensgewinne 2023 aus. Angesichts der drohenden Rezessionen in vielen Regionen im Jahr 2023 würden die Analysten die Konsensusschätzungen nach wie vor für zu optimistisch halten. Zumal nächstes Jahr die Gewinnmargen der Unternehmen fallen dürften, beispielsweise durch höhere Gehalts- und Refinanzierungskosten sowie eine erhöhte Planungsunsicherheit (Währungsvolatilität, China, Russland etc.). Realistische Schätzungen dürften nach Meinung der Analysten mindestens 5% niedriger liegen.