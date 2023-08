Die Aktien von Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) würden heute nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten Quartalsergebnissen um fast 6% zulegen. Für das erste Halbjahr habe das EBITDA bei 481,4 Mio. Euro gegenüber den Erwartungen von 475,7 Mio. Euro gelegen, der Umsatz bei 1,8 Mrd. Euro gegenüber den Erwartungen von 1,67 Mrd. Euro. Allein im zweiten Quartal habe der Umsatz des Unternehmens bei 1,04 Mrd. Euro gegenüber den erwarteten 918,3 Mio. Euro gelegen.



Die Passagierzahlen in Frankfurt würden in diesem Jahr voraussichtlich das Mittelfeld der zuvor genannten Prognose von mindestens 80 bis 90% des Verkehrsaufkommens von 2019 erreichen. Hinsichtlich der Ergebnisprognose werde erwartet, dass das EBITDA des Unternehmens das obere Ende der zuvor prognostizierten Spanne von 1,04 bis 1,2 Mrd. Euro erreichen werde.



Die Marktstimmung für Bayer-Aktien (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) sei deutlich schwächer. Das Unternehmen habe seine Umsatzprognosen für die Geschäftsbereiche Crop und Pharmaceuticals gesenkt (angesichts der im letzten Monat veröffentlichten Ergebniswarnungen). Es werde erwartet, dass die Umsätze im Bereich Crop in diesem Jahr um 5% sinken würden, was auf eine schwächere Dynamik bei den Glyphostat-Verkäufen zurückzuführen sei (zuvor sei ein Anstieg um 3% prognostiziert worden).



Wie die Analysten von Morgan Stanley und UBS berichten würden, seien die heutigen Rückgänge weitgehend auf die fehlende Konsensanpassung nach der Gewinnwarnung von vor einem Monat zurückzuführen. (08.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Dienstagssitzung an den europäischen Märkten bringt deutliche Rückgänge bei den Notierungen der europäischen Benchmarks, so die Experten von XTB.Der Grund für diese großen Ausverkäufe heute sei vor allem die Reaktion auf die schwachen Handelsdaten aus China und die Panikwelle in Italien, wo die Banken nach der Entscheidung, eine 40-prozentige Steuer auf außerordentliche Gewinne einzuführen, beträchtliche Kursverluste verzeichnen würden.