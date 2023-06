Zum anderen würden die Experten erwarten, dass die derzeit zu beobachtenden tiefgreifenden Veränderungen in der Weltwirtschaft die Preise noch länger auf hohem Niveau halten könnten. Dazu würden angespannte Arbeitsmärkte, die Verlagerung und Fragmentierung globaler Lieferketten, ein starker Anstieg der Verteidigungsausgaben und eine verstärkte Regulierung in allen Branchen gehören - all das erhöhe die Kosten, anstatt sie zu senken.



Inzwischen hätten die Zinserhöhungen - zusammen mit den aktuellen Turbulenzen im Bankensektor - eine weitere Auswirkung: Sie würden zu einer Wachstumsverlangsamung führen.



Im ersten Quartal 2023 sei die US-Wirtschaft nur um 1,1% gewachsen und damit weniger als halb so schnell wie in den drei Monaten zuvor. Die EU habe im vierten Quartal 2022 ein negatives Wachstum verzeichnet und sei nur knapp einer Rezession entgangen, nachdem sie von Januar bis März dieses Jahres ein geringes Wachstum von 0,3% verzeichnet habe (eine Rezession sei definiert als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit rückläufigem BIP-Wachstum).



Während der US-Arbeitsmarkt nach wie vor robust sei (die Arbeitslosenquote befinde sich auf einem Mehrjahrestief), hätten insbesondere Technologieunternehmen umfangreiche Entlassungen angekündigt. Dies deute darauf hin, dass der Technologiesektor - ein wichtiger Motor der US-Wirtschaft - in eine reifere Phase seines Lebenszyklus eintreten könnte.



Bei nachlassendem Wirtschaftswachstum sei der Preis, den man für eine Aktie zahle, besonders wichtig. Auch hier hätten europäische Aktien in letzter Zeit einen großen Vorteil gehabt. Der STOXX Europe 600 sei in den letzten zehn Jahren mit einem Abschlag von etwa 10% auf den Median des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) und mit einem etwa doppelt so hohen Abschlag gegenüber dem S&P 500 im gleichen Zeitraum gehandelt worden.



Diese Kursniveaus würden derzeit zu den attraktivsten gehören und dazu beitragen, das Abwärtsrisiko in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld zu begrenzen. Darüber hinaus seien viele europäische Unternehmen gewohnt, in einem Umfeld schleppenden Wachstums zu wirtschaften, nachdem die Finanzkrise und andere Krisen zu einer lang anhaltenden Stagnation auf dem Kontinent geführt hätten (während seiner achtjährigen Amtszeit als Präsident der Europäischen Zentralbank von 2011 bis 2019 habe Mario Draghi nicht ein einziges Mal die Zinssätze erhöht). Daher seien viele europäische Unternehmen heute im Vergleich zu Wettbewerbern wirtschaftlich effizient.



Die Experten von Janus Henderson Investors gehen davon aus, dass europäische Aktien weiterhin das Potenzial haben, das bisherige Marktgeschehen auf den Kopf zu stellen. Aber wie immer seien niedrige Bewertungen keine Erfolgsgarantie: Die Unternehmen müssten weiterhin innovativ sein, und Europa habe immer noch mit endemischen Herausforderungen zu kämpfen, wie z.B. der alternden Bevölkerung und einer hohen Regulierungslast. Daher sollten sich Anleger auf Unternehmen konzentrieren, deren Qualitäten nach Meinung der Experten für das derzeitige Umfeld von zentraler Bedeutung seien. Dazu würden ein hoher operativer Hebel (d.h. ein hoher Fixkostenanteil, der zusätzliche Einnahmen rentabler mache - was besonders in Inflationszeiten von Vorteil sei) und eine wettbewerbsfähige Positionierung bei Grundnahrungsmitteln oder in Bereichen mit kritischen Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage gehören.



Die EU sei beispielsweise weltweit führend in der Industrieautomatisierung, deren Nachfrage exponentiell steigen könnte, da die Verlagerung von Lieferketten die ohnehin schon knappen Arbeitsmärkte belaste. Europa verfüge zudem über eine bedeutende Rohstoff- und Rüstungsindustrie, die von dem enormen Druck, den die Energiewende auf die Rohstoffversorgung ausübe, und den zunehmenden geopolitischen Spannungen profitieren könnte (die weltweiten Militärausgaben hätten 2022 einen Rekordwert von 2,24 Billionen US-Dollar erreicht, wobei Europa den stärksten Einjahresanstieg der Verteidigungsausgaben in den letzten 30 Jahren verzeichnet habe).



Unternehmen in diesen Sektoren, die ihre Kosten unter Kontrolle halten und gleichzeitig in Innovationen investieren würden, dürften eher eine Preissetzungsmacht ausüben und den freien Cashflow transparent machen können - alles Faktoren, die zu einem Gewinn für die Anleger führen könnten.





London (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien - die Underdogs der Niedrigzins- und ausgeprägten Wachstumsphase nach der globalen Finanzkrise - haben in letzter Zeit überrascht: Sie erzielten eine überdurchschnittliche Performance, so George Maris, Head of Equities - America, und Julian McManus, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.