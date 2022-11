Bonn (www.aktiencheck.de) - Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Rezession in der Eurozone schwach und kurz sein dürfte, so die Analysten von Postbank Research.Betrachtet man jedoch die Bewertungen, so erscheint der MSCI Europe zwar auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses interessant bewertet (12,4x NTM), aber wenn man das Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie die Dividendenrendite betrachtet, erscheinen 1,7x und 3,5% im historischen Vergleich nicht gerade als Schnäppchen, so die Analysten von Postbank Research. Gleichzeitig seien die relativen Bewertungen im Vergleich zu US-Aktien auf dem tiefsten Stand seit mehreren Jahrzehnten, aber Europa erscheine im Vergleich zu anderen Industrieländermärkten nicht billig.Fazit: In Bezug auf die Bewertung würden europäische Aktien je nach dem verwendeten Maßstab unterschiedlich interessant wirken. (21.11.2022/ac/a/m)