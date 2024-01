Interessant seien Unternehmen, die trotz aller makroökonomischen Turbulenzen gedeihen würden, wie beispielsweise die Luft- und Raumfahrt. Dieser Sektor sei sehr robust, eine Wachstumsbranche.



In Europa gebe es Weltmarktführer wie Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914), einer der beiden (größten) Flugzeugbauer der Welt, und Safran (ISIN FR0000073272/ WKN 924781), das Flugzeugtriebwerke herstelle. Diese Unternehmen könnten quasi einen zehnjährigen Auftragsbestand vorweisen.



"Daneben gibt es Unternehmen, die aufgrund der neuen Wirtschaftslage und insbesondere aufgrund der höheren Zinssätze, wachsen dürften", prognostiziere der Experte. Und weiter: "Höhere Zinssätze sorgen für mehr Ordnung in der Industrie. Bestimmte Branchen, vor allem die mächtigen etablierten Unternehmen dieser Branchen, dürften von der Wirtschaftsrationalität profitieren."



AB InBev (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV) beispielsweise sei die größte Brauerei der Welt und habe festgestellt, dass die höheren Zinsen und die Inflation zum Konkurs vieler kleiner Brauereien geführt hätten, die während der Niedrigzinsphase der letzten zehn bis 15 Jahre entstanden seien. Infolgedessen konsolidiere sich die Brauereibranche zugunsten starker etablierter Unternehmen von industriellem Ausmaß.



Letztendlich gehe es darum, Zugang zu den "Ermöglichern" dieses Investitionssuperzyklus zu erhalten. Dabei sei es egal, ob es sich um die Schwerindustrie handele, die Erdarbeiten durchführe, die Straßen und Autobahnen baue, wie CRH oder Holcim. Oder um Investitionsgüterunternehmen, die die Hardware und Software für die Automatisierung von Produktionsanlagen oder die Verwaltung von Rechenzentren liefern würden. "Und natürlich können es auch die Halbleiterausrüstungsunternehmen sein, die in Europa ausgezeichnet sind. Ein gutes Beispiel sind Unternehmen aus den Niederlanden sein, die Maschinen für die Chipherstellung liefern, die in den kommenden Jahren reichlich benötigt werden würden", sage O'Hara. Dabei handele es sich um ein sehr interessantes Geschäftsfeld in den Niederlanden, bei dem die Unternehmen die Maschinen für die Chipherstellung liefern würden, die in den kommenden Jahren reichlich benötigt werden würden.



In Europa gäbe es weltweit führende Unternehmen zu sehr angemessenen Preisen. Oft würden sie mit Abschlägen gegenüber ihren hoch bewerteten US-Pendants gehandelt.



Laut O'Hara seien europäische Unternehmen sehr gut in der Herstellung und Fertigung von Produkten. Und genau diese Dinge würden in Zukunft für globale Themen wie Deglobalisierung, kapitalintensiver Aufbau neuer Produktionskapazitäten in den westlichen Ländern, Automatisierung der Fabriken, Aufbau von Rechenzentren und Reinvestitionen in die Infrastruktur - seien es Straßen, Eisenbahnen, Brücken und so weiter - benötigt.



"Die Unternehmen, die in Europa ansässig sind, spielen nicht nur in Europa eine Rolle. Sie bieten uns Zugang zu globalen Trends", fasse der Portfoliomanager zusammen. (15.01.2024/ac/a/m)







