SMA Solar (ISIN DE000A0DJ6J9/ WKN A0DJ6J) hebe nach einem sehr guten Jahresauftakt seine Prognosen für 2023 an. Die Produktionseffizienz in Verbindung mit niedrigeren Kosten habe das Management veranlasst, die Prognosen anzuheben, was die Anleger erfreut habe. Es werde erwartet, dass der Umsatz im Jahr 2023 auf eine Spanne von 1,45 bis 1,6 Mrd. Euro steigen werde, was 100 Mio. Euro über der bisherigen Prognose liege. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit um mehr als 20% zulegen.



Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) habe sein erstes Angebot für sogenannte grüne Anleihen abgegeben und 1,5 Milliarden Euro (1,63 Milliarden Dollar) eingesammelt, die zur Refinanzierung bestehender Schulden der Siemens Gamesa-Einheit verwendet werden sollten.



Qantas Airways (ISIN AU000000QAN2/ WKN 896435) und Airbus SE (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) würden gemeinsam 2 Millionen Dollar in eine im Bau befindliche Biokraftstoff-Raffinerie im australischen Bundesstaat Queensland investieren, die landwirtschaftliche Nebenprodukte in nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) umwandeln werde. Die Airbus-Aktien würden heute um fast 1,5% zulegen.



Die Futures auf den deutschen Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) würden heute ihre starke Rally fortsetzen und sich auf die letzte Konsolidierungszone zubewegen (Quelle: xStation5 von XTB). (30.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Donnerstagssitzung an den europäischen Märkten erholten sich die meisten Benchmarks des Alten Kontinents, so die Experten von XTB.Die gute Stimmung sei ein direktes Ergebnis einer guten Sitzung in Asien und eines guten Abschlusses an der Wall Street. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute vor allem auf die Inflationsdaten aus Deutschland. Die Daten aus den einzelnen Bundesländern würden auf recht gemischte Werte in den deutschen Regionen hindeuten. Etwas später würden die Anleger eine Reihe von Daten aus der US-Wirtschaft erfahren.