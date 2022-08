Europa befinde sich mitten in einer Energiekrise, was sich bis in den Herbst noch zu verschärfen drohe. Dies spiegele sich aktuell in den Preisen für Strom, Erdgas und Öl wider. In Frankreich und Deutschland würden die Strompreise Allzeithochs erreichen, ähnlich wie der Gaspreis. Erdöl sei von seinem Jahreshoch mit knapp 135 US-Dollar je Barrel zwar noch einiges entfernt und habe zudem auf Wochensicht gut 3% verloren, doch habe ein Gerücht über mögliche Förderkürzungen von OPEC+ gereicht, um den Preis zuletzt wieder über 100 Dollar je Barrel zu treiben. Darüber hinaus stehe das Öl-Embargo der EU-Staaten zum Jahreswechsel im Raum. Es dränge sich der Eindruck auf, dass die europäischen Staaten es nicht schaffen würden, die vielfältigen Energielöcher zu stopfen und mit einer nachhaltigen Strategie zu begegnen. Indes würden die Konsumenten reagieren: Sie würden ihren privaten Verbrauch einschränken, da schlechte Zeiten drohen würden. Dieses Verhaltensmuster zeige sich in nahezu allen G7 Staaten.



Wie immer in wirtschaftlichen Krisenzeiten würden die Hoffnungen auf einer expansiven Fiskal- und Geldpolitik ruhen, wobei diese die angebotsbedingten Preisschübe bestenfalls dämpfen könnten. Angesichts der begrenzten Energie bei im Winter steigender Nachfrage bleibe der Preisdruck bestehen, so dass sich ein steuerfinanzierter preislicher Ausgleich immer weniger herbeiführen lasse.



Also müsse es die Geldpolitik richten, doch wie? In der abgelaufenen Handelswoche sei das Unbehagen greifbar gewesen, ob sich mit einer restriktiven Geldpolitik die Inflation wirksam bekämpfen lasse. Am Ende hätte die Notenbank die Wirtschaft in eine Rezession geführt und der Inflationsdruck bleibt dennoch. Über die Möglichkeit eines solchen Szenarios sowie deren Lösung werde derzeit intensiv diskutiert - und zwar nicht nur auf dem traditionellen geldpolitischen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den USA, sondern auch hierzulande am Bodensee. In Lindau würden hochrangige Ökonomen und Nobelpreisträger über geldpolitische Alternativen beraten. Zu den prominentesten gehöre Joseph Stiglitz, der befürchte, dass kräftige Leitzinserhöhungen notwendige, größere Investitionen, die Staaten und Unternehmen zur Überwindung von Lieferengpässen und Energieknappheiten ergreifen müssten, dann ausbleiben würden. Die Inflation wäre nicht überwunden, sondern drohe sich nachhaltig festzusetzen. Innerhalb der US-Geldpolitik werde derzeit beraten, ob der nächste Zinsschritt erneut mit 75 Basispunkten erfolgen sollte oder 50 Basispunkte (BP) genügen. Gleiches gelte für die EZB mit 50 BP oder 25 BP. Offen sei derzeit ebenso, ob eine Zinspause angesagt sei und wo der Bereich eines geldpolitisch neutralen Zinses ende.



An den Kapitalmärkten würden sich diese Unsicherheiten an den Entwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte ablesen lassen. Mit beiden Assetklassen hätten Anleger in der abgelaufenen Handelswoche kräftige Kursverluste erlitten. Die Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks würden wieder kräftig anziehen, zugleich würden Aktien trotz zwischenzeitlicher Erholungsversuche deutlich unter Abgabedruck geraten, da die Gewinnerwartungen der Unternehmen nachgeben würden. Nach wie vor würden sich dabei die USA in dieser Inflationskrise relativ besser schlagen als der Euroraum. Das lasse sich auch am Verlauf des Euro-Dollar-Kurses ablesen. So sei die Gemeinschaftswährung unter die Parität zum Greenback gerutscht. In der Berichtswoche stünden neben den europäischen und deutschen Verbraucherpreisen noch die Einkaufsmanagerumfragen im August aus den USA, China und Europa im Fokus. Für die Anleger könnte es in Verbindung mit einem robusten US-Arbeitsmarktbericht für eine Atempause ausreichen. Das gelte für Zinsen ebenso wie für Aktien. (26.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Inflationssorgen nehmen vorerst kein Ende, so die Analysten der Helaba.Dabei verzeichne Großbritannien unter den G7-Ländern die höchste Preisdynamik. So stünden Schätzungen für den Herbst von über 18% im Raum. Auch hierzulande könne ein Ausflug in den zweistelligen Bereich dank Gasumlage, Wegfall des Tankrabatts nicht ausgeschlossen werden, zumal die Energiepreise weiter zulegen würden.