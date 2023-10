Die Bevölkerung der Erde umfasse zurzeit ungefähr 8,2 Milliarden Menschen. Die meisten davon würden in Indien leben, gefolgt von China. Nach Meinung des IWF lebe die jüngste und am stärksten wachsende Bevölkerung in Afrika. Dort sei bis zum Jahr 2100 ein Anstieg auf rund 4 Milliarden Menschen möglich. Das könne man sich zu heutigen Konditionen kaum vorstellen. Dürreperioden, Überschwemmungen, Hungersnöte, lokale Konflikte usw. dürften dafür sorgen, dass die Bevölkerung zu einem großen Teil weiter nach neuem Lebensraum suche. Doch auf welchem Kontinent könnten zukünftige Flüchtlinge diesen finden?



Die Politik in der Eurozone habe diese sehr langfristigen Entwicklungen noch überhaupt nicht angedacht. Schon jetzt seien die Aufnahmekapazitäten für diese Flüchtlinge weitgehend ausgelastet. Zwei weitere Milliarden Menschen aus Afrika unterzubringen, sei nicht vorstellbar. Sie alle wieder zurückzuschicken und abzuweisen, widerspricht unseren humanitären und christlichen Werten, so die Analysten von "fairesearch". Aber wo biete sich eine Lösung an?



Der IWF sehe eine Lösung in dieser langfristigen Entwicklung darin, dass sich Afrikas menschlichen Quellen mit dem Investmentkapital in schnell alternden Industrieländern verbinden würden. Dies wäre eine Unterstützung für ein Wachstum der Weltwirtschaft. Aber auch dies sei unter den heutigen politischen Gegebenheiten nur schwer vorstellbar. Anhaltend globale Unsicherheiten und Kriege seien eine nicht akzeptable Lösung. (Ausgabe vom 13.10.2023) (16.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tagtäglich schockieren die Bilder aus aller Welt von den Zuwanderungen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Immigranten würden entsetzliche Risiken auf sich nehmen, um aus ihren bisherigen Wohngebieten zu fliehen. Anfangs seien es hauptsächlich politisch Verfolgte gewesen, um in toleranten Ländern Asyl zu finden. Doch inzwischen seien es vermutlich in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Doch wie viel davon könne Europa aufnehmen? Schon jetzt finde die Migrationspolitik keine einheitliche Linie.