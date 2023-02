Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmern wird besser - zumindest ein wenig, so die Experten von Santander Asset Management.Rückenwind für eine optimistischere Haltung bekämen deutsche Marktteilnehmer auch von globaler Seite. "Der Wegfall der Corona- Restriktionen in China hat insbesondere den Konsum rund um die traditionellen chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten angekurbelt, der um mehr als 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegte. Da die chinesische Bevölkerung erstmals seit Beginn der Pandemie ohne Beschränkungen während der Feiertage reisen durfte, stieg die Zahl der Urlaubsreisen innerhalb Chinas um 74 Prozent. Der Internationale Währungsfonds zeigt sich auch überrascht und erhöht seine Prognose für das diesjährige Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts deutlich um 0,8 Prozentpunkte auf nunmehr 5,2 Prozent - das dürfte Rückenwind für das globale Wachstum entfalten", sage Tobias Friedrich.Etwas verhaltener sehe es dagegen in den USA aus: "Die Aussichten für die Konjunktur der größten Volkswirtschaft der Welt bleiben unsicher. So sind beispielsweise die US-Einzelhandelsumsätze während der Weihnachtseinkaufssaison im Dezember um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Anscheinend drosselten die Käufer angesichts der hohen Inflation ihre Ausgaben. Hinzu kommt, dass die US-Industrie im Dezember die Produktion im Vergleich zum Vormonat leicht verlangsamt hat. Die Kapazitätsauslastung verringerte sich von 79,4 im Vormonat auf 78,8 Prozent. Es gibt aber auch vermehrt positive Überraschungen: Der Einkaufsmanagerindex für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe in den USA ist von 49,2 im Dezember auf 55,2 gestiegen." (13.02.2023/ac/a/m)