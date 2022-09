Linz (www.aktiencheck.de) - Der deutsche ifo-Index (auch Geschäftsklimaindex genannt) ist regelrecht eingebrochen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Europa werde immer realer. Der Devisenmarkt schenke der US-Notenbank bei der Bekämpfung der Inflation die höchste Glaubwürdigkeit. Auch beim Wirtschaftsrückgang sehe es derzeit nur nach einer kleinen Delle für die USA aus. EUR/USD zeige dieses Ungleichgewicht auf. Der Euro habe mit 0,9543 ein neues Tief erreicht. Ein Testen von 0,9000 auf Sicht der nächsten Wochen sei im gegenwertigen Konjunkturumfeld leider realistisch. (28.09.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >