Anders als Europa würden die USA vor allem unter einer hausgemachten Inflation leiden. Mit ihrer späten, aber umso energischeren Zinswende werde die FED die Nachfrage voraussichtlich so dämpfen, dass die US-Konjunktur Anfang 2023 stagniere und die USA danach bis zum Herbst 2023 in eine milde Rezession fallen würden - bei rückläufigem Konsum und weniger Investitionen vor allem im Wohnungsbau. Für China zeichne sich ab, dass das Land seine rigide Null-Covid-Politik langsam lockern werde. Spätestens wenn im Frühjahr 2023 die saisonalen Ansteckungsrisiken wieder abnehmen würden, könnte die Konjunktur sich dort wieder stabilisieren.



In den USA habe der Preisdruck seinen Höhepunkt offenbar bereits überschritten. Während die Lohnzuwächse zunächst hoch bleiben würden, würden etwas geringere Preise für Benzin und Gebrauchtwagen die Verbraucher entlasten. Auch bei einigen Dienstleistungen zeichne sich eine Wende ab. Da der Arbeitsmarkt allmählich an Schwung verliere, könnte auch der Lohndruck langsam abnehmen. Anders als in den USA müssten viele Verbraucher in Europa sich im Januar aber noch einmal auf höhere Strom- und Gaspreise einstellen, auch wenn Regierungen den Schock teilweise abfedern würden.



Im kommenden Jahr könnten die Inflationsraten auf beiden Seiten des Atlantiks spürbar zurückgehen. Dann falle der Anstieg der Energiepreise des Jahres 2022 schrittweise aus dem Vorjahresvergleich heraus. Die Winterrezession in Europa und der sich abzeichnende Dämpfer für die US-Konjunktur könnten im Zeitablauf erheblich dazu beitragen, die aktuellen Lieferkettenprobleme weitgehend zu lösen. Auch Transportkosten würden vermutlich weiter sinken. Das helfe, sowohl die Inflation zu dämpfen als auch die Auftriebskräfte wieder zu stärken.



Damit die hohe Inflation sich nicht verfestige, würden die FED und - etwas zögerlicher - auch die EZB auf die Zinsbremse treten. In den USA könnte der Leitzins Anfang 2023 5,25% erreichen. Sobald die FED genügend Anzeichen sehe, dass die Rezession den Inflationsdruck hinreichend gedämpft habe, werde sie dann die Zinsen wieder etwas senken, voraussichtlich beginnend in H2/2023. Allerdings werde die FED dies vorerst nicht in Aussicht stellen. Die EZB könnte ihren Hauptrefinanzierungssatz bis März 2023 auf 3,5% anheben, gefolgt von einer rezessionsbedingten Pause für den Rest des Jahres 2023 und einer Reduktion auf 3% bis Mitte 2024. (Horizonte Q1/2023) (19.12.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Hochschnellen der Preise für Energie und Nahrungsmittel hat die europäische Konjunktur hart getroffen, so Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg.Nachdem die Verbraucher sich im Sommer nach zwei Jahren Corona eine gute Urlaubssaison gegönnt hätten, sei die Region im vierten Quartal offenbar wie erwartet in eine Rezession abgeglitten. Angesichts der hohen Energiekosten würden die Verbraucher im Winter ihre Ausgaben für andere Güter und Dienstleistungen vermutlich erheblich einschränken. In der Rezession dürften auch die privaten Investitionen und der Außenhandel mit Waren zurückgehen. Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage nach Arbeitskräften werde die Arbeitslosigkeit aber nur geringfügig steigen.