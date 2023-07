- Trotz zu hoher Inflationsraten werde der Zinsgipfel im 2. Halbjahr 2023 erreicht



In Deutschland und Europa würden die Inflationsraten voraussichtlich bis ins Jahr 2024 zurückgehen. In den USA würden dagegen in Kürze schon wieder Inflationsraten in der Nähe der 3%-Marke erreicht werden. In Europa und den USA werde das Inflationsziel der Notenbanken von 2% nicht erreicht werden. Trotzdem sehe Tönnes ab Herbst eine längere Phase stabiler Zinsen.



- Wahlmarathon 2024: Rechtsruck in Europa?



Im kommenden Jahr stehe eine Reihe von Wahlen an, die in der Tendenz eine Verschiebung der politischen Mehrheiten zeigen sollten und die die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stark beeinflussen würden. Was nach dem Wahltag in Taiwan geschehe, sei offen. Von Deeskalation bei einer Regierung in Taiwan, die wieder die Sicht der Unteilbarkeit Chinas annehme, bis zur offenen Konfrontation bei einem Unabhängigkeitsreferendum sei alles möglich. Die Europawahl im Juni 2024 sei wichtig, weil die Anzahl der europäischen Rechtsakte die Anzahl nationaler Gesetzgebungen deutlich übersteige. Gerade im ökonomischen Bereich sei die europäische Gesetzgebung die absolut wichtigste Instanz. Und in der Zusammensetzung des europäischen Parlaments würden sich entscheidende Veränderungen anbahnen. Ausschlaggebend sei hier die immer stärkere Zustimmung zu rechten Parteien in Europa. Die wichtigste Wahl 2024 sei die Wahl des US-Präsidenten im Herbst 2024. Joe Biden sei vermutlich für längere Zeit der letzte Präsident, der noch so europäisch ausgerichtet sei, wie es der traditionellen amerikanischen Politik entsprochen habe. Doch auch er werde sich nicht der zunehmenden Bedeutung Asiens und der wachsenden Konkurrenz zu China entziehen können. Vermutlich würden die Beziehungen zwischen Europa und den USA schwieriger mit Biden - und noch mehr mit einem möglichen Nachfolger.



- Konfliktpotenzial mit China und USA



Aus amerikanischer Sicht sei eine stärkere Bedeutung der USA im wachstumsstarken Asien unverzichtbar. Die Strategie hierzu werde auf der angestrebten Öffnung der asiatischen Märkte für amerikanische Produkte und Dienstleistungen beruhen oder auf Wirtschaftssanktionen und Handelsbeschränkungen. Dies berge ein gehöriges Konfliktpotenzial zwischen den USA und Europa. Denn Europa (und ganz besonders Deutschland) sei von den Wirtschaftsbeziehungen nach Asien viel abhängiger als die USA. Deshalb wollen die Europäer nach Möglichkeit auch einen Wirtschaftskrieg mit China vermeiden - die USA und China sind aber bereit, diese Auseinandersetzung zu führen, so Kay Tönnes, Geschäftsführer und Portfoliomanager bei Antecedo Asset Management. (13.07.2023/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nach Ansicht von Kay Tönnes, Geschäftsführer und Portfoliomanager bei Antecedo Asset Management, haben die Volkswirtschaften die gestiegenen Zinsen bisher erstaunlich gut verkraftet.Aber vor allem die europäische Wirtschaft stehe vor einer Reihe von ernsten Herausforderungen. Tönnes sei überzeugt, dass ein wirkungsvolles Risikomanagement die wichtigste Komponente für eine erfolgreiche Kapitalanlage sei, da die Gefahr von Rückschlägen an den Märkten weiter bestehe. In seinem Ausblick für die kommenden sechs Monate und ins Jahr 2024 hinein skizziere Kay Tönnes die entscheidenden Entwicklungen und ihre ökonomischen Auswirkungen:- Rezessionsgefahr in Europa deutlich höher als in den USA