Bonn (www.aktiencheck.de) - Rezessionsrisiken haben zuletzt zugenommen und die von Ökonomen ermittelten Rezessionswahrscheinlichkeiten tendieren nach oben, in Richtung 50% für die USA und etwas niedriger für Europa, so die Analysten von Postbank Research.



Doch trotz des zunehmend schwierigeren Umfelds hätten die europäischen Gewinnschätzungen in diesem Jahr bisher nur eine Richtung gekannt - nach oben. Diese Korrelation scheine jedoch nicht nachhaltig zu sein. Seit 1990 hätten Rezessionen in Europa und den USA im Durchschnitt 30% des Gewinns pro Aktie des STOXX 600 zunichte gemacht, wobei die Bandbreite von 50% während der globalen Finanzkrise (GFK) bis hin zu 11% während der Dotcom-Blase reiche. Aktuell sei jedoch nicht mit einem derart starken Rückgang zu rechnen, da es derzeit keine Anzeichen für eine "Kernschmelze" gebe, die Unternehmen gesunde Bilanzen aufweisen würden, die Verfassung des Arbeitsmarkts robust sei und die Verbraucher über vergleichsweise hohe Ersparnisse verfügen würden. Doch auch eine leichte zyklische Rezession würde die Gewinnprognosen belasten. Analysten würden schätzen, dass das Wachstum Gewinne pro Aktie (EPS) für jeden Prozentpunkt einer globalen BIP-Verlangsamung um 11 Prozentpunkte zurückgehen würde. Berücksichtige man den Einfluss der anhaltend höheren Energiepreise und des schwachen EUR, so dürften die Auswirkungen etwas geringer ausfallen.



Da die Wahrscheinlichkeit einer leichten zyklischen Rezession zunimmt, erwarten die Analysten von Postbank Research, dass die europäischen Gewinnerwartungen nach unten korrigiert werden dürften. (Ausgabe vom 04.07.2022) (05.07.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.