Bonn (www.aktiencheck.de) - Die endgültigen Wachstumszahlen für die Eurozone für 2023 werden diese Woche veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.



Darüber hinaus dürften die Arbeitsmarktdaten für Dezember und das Verbrauchervertrauen als Gradmesser für die Stimmung der Verbraucher dienen, die in der Vergangenheit trotz eines Rückgangs der Realeinkommen das Wachstum unterstützt hätten. Die Erhöhung der Leitzinsen dürfte jedoch das Wachstum im vierten Quartal 2023 zum Stillstand gebracht haben. Im Kampf gegen die Inflation sei dies eine unvermeidliche Folge der Geldpolitik. Die EZB dürfte daher in dieser Woche auf die neuen Inflationsdaten achten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Inflation in den kommenden Monaten zurückgehen werde. Das würde der EZB Spielraum für Zinssenkungen geben, die das Wachstum im Laufe des Jahres ankurbeln sollten.



Zwar würden einige Indikatoren darauf hindeuten, dass die Wirtschaft die Talsohle erreicht habe, doch sei die Inflation noch nicht unter Kontrolle. Vieles werde davon abhängen, wie sich die Löhne und die Realeinkommen der Verbraucher entwickeln würden und ob die Inflation wieder anziehe, was der EZB eine Zinssenkung erschweren würde. (Ausgabe vom 29.01.2024) (30.01.2024/ac/a/m)





