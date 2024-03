Linz (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Dienstag wurden von dem Statistischen Amt der Europäischen Union die Zahlen zu den Arbeitskosten im Euroraum veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Gegenüber dem Vorjahresquartal seien im vierten Quartal 2023 die Arbeitskosten um nur noch 3,4 Prozent gestiegen. Nach einem Zuwachs von 5,3 Prozent im dritten Quartal habe sich der Anstieg nun deutlich verlangsamt. Mit 3,1 Prozent hätten sich die Stundenlöhne und -gehälter erhöht, während die Lohnnebenkosten um 4,2 Prozent gestiegen seien. (20.03.2024/ac/a/m)