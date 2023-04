III. Vorsicht bei Fremdkapitalkosten



Ein weiteres Kriterium würden die Fremdkapitalkosten bilden, die auch als "Steuerrad" für eine gute Kapitalstruktur bei einem Unternehmen gesehen werden könnten. Aufgrund der niedrigen Zinssätze sei es in der Vergangenheit attraktiv gewesen, umfangreiche Fremdmittel aufzunehmen. Deshalb habe die optimale Kapitalstruktur aus möglichst viel Fremdkapital in Kombination mit minimalem Eigenkapital und Nettobarmitteln bestanden. Der Einsatz von billigem Fremdkapital zur Unternehmensfinanzierung habe jedoch einen hohen Verschuldungsgrad auf den Märkten zur Folge gehabt. Bei unseren Wachstumsstrategien liegt das Verhältnis der Nettoverschuldung zum EBITDA im Durchschnitt bei der Hälfte des Verhältnisses der Vergleichsindices, so die Experten von Comgest. Dementsprechend könnten die Qualitätswachstumsunternehmen in den Europa-Portfolios von Comgest problemlos Wachstumsinvestitionen tätigen, da ihre Verschuldung in absoluten Zahlen und im Verhältnis zu ihren Cashflows niedrig sei.



IV. Wachstumskapital sichere Zukunft



Neben erhöhten Zinsaufwendungen sei der Zugang zu Wachstumskapital ein entscheidender Erfolgsfaktor. Denn selbstfinanzierte oder weniger kapitalintensive Geschäftsmodelle seien tendenziell weniger anfällig für schlechtere finanzielle Bedingungen. Vor diesem Hintergrund würden die Experten von Comgest nicht in risikobehaftete Unternehmen, sondern in resiliente Firmen investieren, die sich bereits in einer "etablierten" Marktphase befänden, in der nachhaltiges und selbstfinanziertes Wachstum ermöglicht werde. Demnach würden die Experten von Comgest Unternehmen mit höheren Free-Cashflow-Margen selektieren, die erfahrungsgemäß potenzielle Turbulenzen auf den Refinanzierungsmärkten besser überstünden.



Ein Beispiel für eine effektive Wachstumsstrategie sei eine Unternehmensübernahme, etwa um neue Kunden zu gewinnen oder in neue Regionen zu expandieren. So hat etwa LVMH, weltweiter Branchenführer der Luxusgüterindustrie und langjährige Position in unserer Strategie, im Jahr 2017 Dior übernommen, um sein Produkt-Portfolio zu erweitern und neue Märkte zu erschließen, so die Experten von Comgest. Diese Initiative habe maßgeblich zum Umsatzwachstum des Konzerns beigetragen.



Dem Schweizer Unternehmen Straumann (ISIN CH1175448666/ WKN A3DHHH), führend im Bereich der Zahnimplantate, sei die erfolgreiche Marktpositionierung als spezialisierter Anbieter für hochwertige Premium-Zahnimplantate und die Ausweitung dieser Nische durch gezielte Akquisitionen gelungen - etwa durch die Übernahme eines brasilianischen Unternehmens, das auf Discount-Implantate spezialisiert sei, und eines Herstellers von transparenten Zahnspangen, ClearCorrect.



V. Worst Case mitbedenken



Zu guter Letzt: Mit der hohen Inflation verschärfe sich die Unsicherheit auf Anlegerseite, gleichzeitig würden die Zinsen am Kapitalmarkt steigen, was verheerende Auswirkungen auf junge beziehungsweise unrentable Unternehmen haben könne, zumal diese überproportional vom Niedrigzinsumfeld profitieren würden. Im Worst-Case-Szenario drohe Unternehmen der Totalausfall. Daher würden die Experten von Comgest mit ihren Strategien bewusst auf ausgewählte Qualitätsunternehmen mit hoher Rentabilität, starken Cashflows und soliden Bilanzen setzen, die ein starkes Fundament für eine langfristige Performance bilden würden - sowohl in Wachstums- als auch Krisenzeiten.



1 Aus "Inflation: The Disparate Effects on Company Values" von Professor A. Damodaran, auf das vorliegende Beispiel angewandt, Mai 2022 (27.04.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Steigende Zinsen und hohe Inflation: In diesem Umfeld gibt es noch immer kritische Anleger, die europäischen Aktien den Rücken kehren, so die Experten von Comgest.Dabei gebe es viele europäische Unternehmen, die trotz der schwächelnden Wirtschaft wachsen könnten. Diese Wachstumstitel zu finden, die trotz schwierigem Makro-Umfeld aus eigener Kraft heraus wachsen würden, habe sich die internationale Fondsboutique Comgest zur Aufgabe gemacht. Eva Fornadi, Portfoliomanagerin für Europa-Aktien bei Comgest, gebe in Anlehnung an den New Yorker Wissenschaftler DamodaranEinblick in fünf wesentliche Kriterien, die Inflationsgewinner auszeichnen würden:I. Preissetzungsmacht als SchutzschildGängige Wirtschaftstheorien lehren uns: "Je knapper und begehrter ein Gut oder eine Leistung ist, desto größer ist die Preissetzungsmacht", so die Experten von Comgest. Preissetzungsmacht beziehe sich auf die Fähigkeit von Unternehmen, höhere Preise bei ihren Kunden durchzusetzen - was in Zeiten hoher Inflationsraten von besonderer Relevanz für die Geschäftsentwicklung sei. Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht seien grundsätzlich einem vergleichsweise geringen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Sie hätten bereits einen hohen Etablierungsgrad erreicht, sodass sie bei einer Preiserhöhung nicht direkt Kunden an die Konkurrenz verlieren würden. Damit würden auch die Aussichten steigen, nachhaltige Gewinne zu erzielen und Wirtschaftskrisen zu überstehen. Preissetzungsmacht spiegele sich oft in den Wettbewerbsvorteilen wider - etwa in der Marktstruktur, im geistigen Eigentum, in einer starken Marke, in großen Investitionen zu Forschung und Entwicklung oder durch einzigartige Produkte und Dienstleistungen.Ein Beispiel für ein Unternehmen mit Preissetzungsmacht sei Linde (ISIN IE00BZ12WP82/ WKN A2DSYC), Weltmarktführer für Industriegase. Energie sei für Linde die größte Kostenposition. Durch langfristige Kunden- bzw. Partner-Verträge von 15 bis 20 Jahren sei Linde in der Lage, steigende Kosten weiterzugeben. Ein weiteres Beispiel sei der globale Luxuskonzern LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292). Einige seiner Mode-Marken hätten im Sommer 2021 die Preise teilweise erheblich erhöhen können - beispielsweise hätten sie in der Sparte "Mode und Lederwaren" im ersten Quartal 2021 zwischen vier und sieben Prozent geschwankt.II. Hohe Gewinnmargen würden Spielraum schaffenDer zweite Punkt seien Gewinnmargen. Unternehmen mit hohen Gewinnmargen würden aufgrund ihrer finanziellen Stabilität und Flexibilität als besser vor inflationsbedingten Kostensteigerungen geschützt gelten. Wer in der Lage sei, höhere Aufschläge auf die eigenen Kosten am Markt durchzusetzen, sei gegenüber seinen Mitbewerbern klar im Vorteil. Denn wenn die Preise für Rohstoffe, Energie, Arbeitskräfte und andere Betriebskosten steigen würden, könnten Unternehmen mit höheren Gewinnmargen diese Anpassungen leichter verkraften. Ebenso: Je höher die Gewinnmarge sei, desto weniger Preisanpassungen seien erforderlich. Auch Wachstumsinvestitionen, die wichtig für das Fortbestehen des Unternehmens seien, müssten nicht eingestellt werden. Unternehmen mit niedrigeren Gewinnmargen hätten hingegen weniger Spielraum und könnten bei Kostensteigerungen schnell in Schwierigkeiten geraten. Die 30 bis 35 Unternehmen im Europa-Portfolio von Comgest hätten im Durchschnitt höhere Bruttomargen und seien so besser vor Kostendruck gefeit.