Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturdynamik in Euroland hat sich unerwartet beschleunigt, so die Analysten der DekaBank.



Die vorläufige Schnellschätzung durch Eurostat habe für das zweite Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,7% im Vergleich zum Vorquartal ergeben. Die Wachstumsraten der einzelnen EWU-Länder lägen in einer Spanne von 1,1% in Spanien bis 0,0% in Deutschland. Dazwischen hätten sich Frankreich (0,5%) und Italien (1,0%) eingereiht. Die gute konjunkturelle Entwicklung habe allerdings auch dazu beigetragen, dass die EWU-Inflationsrate im Juli auf ein Allzeithoch von 8,9% angestiegen sei. Wenngleich die Energiepreise mit einem Plus von knapp 40% hervorgestochen hätten, seien die Preise jedoch auf einer breiten Basis gestiegen.



Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2022 bzw. 2023: 3,0% bzw. 0,8% (bisher: 2,7% bzw. 1,5%); Inflation 2022 bzw. 2023: 7,9% bzw. 4,2% (bisher: 7,7% bzw. 4,0%). (Volkswirtschaft Prognosen August 2022) (12.08.2022/ac/a/m)





