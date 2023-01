Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich weiter verbessert, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindices unterschiedlich entwickelt. Während es in Deutschland nach oben gegangen sei, habe sich der französische Gesamtindex leicht verschlechtert. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, würden sich bei den Dienstleistern und in der Industrie merkliche Verbesserungen andeuten.Der Einkaufsmanagerindex gebe ein klares Signal dafür, dass eine schwere Rezession derzeit nicht bevortstehe. Vielmehr befinde sich der Indikator im Stagnationsbereich für die konjunkturelle Entwicklung in Euroland im ersten Quartal 2023. (24.01.2023/ac/a/m)