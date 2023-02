Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich deutlich verbessert, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindices ähnlich entwickelt. Beide Gesamtindices hätten die 50-Punktemarke übersprungen. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, würden sich bei den Dienstleistern und in der Industrie merkliche Verbesserungen andeuten.Der Einkaufsmanagerindex deute auf ein leichtes Wachstum der Wirtschaft in Euroland im ersten Quartal 2023 hin. Die Unsicherheit um die konjunkturelle Entwicklung bleibe aber angesichts der zahlreichen Risikofaktoren hoch. Dazu gehöre nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine das weitere Vorgehen der USA, China und Russlands. (21.02.2023/ac/a/m)