Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich weiter verschlechtert, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindices unterschiedlich entwickelt. Während es in Deutschland weiter nach unten gegangen sei, habe sich der französische Gesamtindex verbessern können. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, würden sich bei den Dienstleistern und in der Industrie ebenfalls merkliche Rückgänge andeuten.Der Einkaufsmanagerindex gebe ein klares Signal für eine Verlangsamung der Konjunkturdynamik in Euroland. Im Durchschnitt des zweiten Quartals habe der Gesamtindex noch bei 54,2 Punkten gelegen, während er im Durchschnitt des dritten Quartals auf 49,0 Punkte zurückgegangen sei. (26.09.2022/ac/a/m)