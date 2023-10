Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland sei unter den vier großen EWU-Ländern im dritten Quartal 2023 nur von kleinen Unterschieden geprägt gewesen. Spitzenreiter sei Spanien mit einer spürbaren Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Aktivität von 0,3% qoq gewesen. Mit etwas Abstand sei Frankeich (+0,1% qoq) und knapp dahinter lagen Italien mit einer stagnierenden Wirtschaftsleistung und Deutschland mit einer leichten Schrumpfung (-0,1% qoq) gefolgt.



Das Ergebnis der vier großen EWU-Länder deute nicht auf eine Schrumpfung der europäischen Wirtschaftsleistung hin. Der stärkste negative Beitrag für das Euroland-BIP sei aus Irland mit einem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität von 1,8% qoq im dritten Quartal gekommen.



Die Belastungen für die europäische Wirtschaft seien zahlreich. Dazu würden nicht zuletzt hohe Inflationsraten, eine globale Wirtschaftsabschwächung und stark gestiegene Finanzierungskosten gehören. Im dritten Quartal sei nun die Konjunkturdynamik in Euroland dadurch vollständig ausgebremst worden. (31.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft hat im dritten Quartal 2023 an Schwung verloren, so die Analysten der DekaBank.Laut Veröffentlichung der vorläufigen Schnellschätzung von Eurostat sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Euroland nach einem Anstieg im zweiten Quartal um 0,2% nun im dritten Quartal 2023 um 0,1% im Vergleich zum Vorquartal (qoq) geschrumpft.