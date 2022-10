Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft hat im dritten Quartal 2022 deutlich an Schwung verloren, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland sei unter den vier großen EWU-Ländern im dritten Quartal 2022 ähnlich gewesen. Spitzenreiter sei Italien mit einer deutlichen Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Aktivität von 0,5% qoq gewesen. Mit etwas Abstand folge Deutschland (+0,3% qoq) und knapp dahinter lägen Frankreich und Spanien (jeweils +0,2% qoq).Die Belastungen für die europäische Wirtschaft würden im Winterhalbjahr zunehmen. Die hohen Inflationsraten, die globale Wirtschaftsabschwächung, die Energiekrise, die hohe Unsicherheit und die gestiegenen Finanzierungskosten seien dabei die Konjunkturdynamik in Euroland auszubremsen. (31.10.2022/ac/a/m)