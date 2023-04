Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Das reale BIP im Euroraum ist im ersten Quartal nur leicht um 0,1% Q/Q gewachsen, so Christian Lips, Chefvolkswirt von der NORD/LB.



Zumindest sei keine große Volkswirtschaft geschrumpft und ohne Irland (-2,7% Q/Q!) wäre das BIP um 0,1 Prozentpunkte höher ausgefallen. Gebremst habe inflationsbedingt erneut der Rückgang des privaten Konsums. Der Ausblick helle sich auf, die Stimmung der Unternehmen habe sich zuletzt verbessert. Für das Gesamtjahr würden die Analysten der NORD/LB einen BIP-Zuwachs von knapp 1,0% erwarten. Trotz der jüngsten Marktverspannungen müsse der Fokus der Geldpolitik weiter ganz auf die Inflationsbekämpfung gerichtet bleiben, für eine Entwarnung sei es noch zu früh. Allerdings seien die deutlichen Leitzinserhöhungen in den vergangenen gut neun Monaten noch nicht voll in der Realwirtschaft angekommen. Die EZB könne daher nach den jüngsten Marktverspannungen ab Mai etwas vorsichtiger agieren, dürfte ihren Straffungskurs aber grundsätzlich bis in den Sommer hinein fortsetzen. Die Zinserhöhungen würden die Konjunktur bremsen, allein das Ausmaß sei noch unklar. (28.04.2023/ac/a/m)