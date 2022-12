Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Eurobattery Minerals AB:



Eurobattery Minerals AB, ehemals Orezone AB (publ) (ISIN: SE0012481570, WKN: A2PG12, Ticker-Symbol: EBM), ist ein in Schweden ansässiges Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung mehrerer Nickel-, Kobalt-, Vanadium-, Kupfer- und Seltenerdelement-Projekte in Europa konzentriert, um die Batterieindustrie und den Markt für Elektrofahrzeuge mit abgebauten Rohstoffen zu versorgen. (07.12.2022/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Eurobattery Minerals-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Die Aktienanalysten von SRH AlsterResearch nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage von Eurobattery Minerals AB (EBM) (ISIN: SE0012481570, WKN: A2PG12, Ticker-Symbol: EBM) neu auf und geben eine spekulative Kaufempfehlung mit einem Kursziel von SEK (Schwedische Krone) 12,25 aus.Beim aktuellen Kurs von SEK 4,73 entspreche das einem Kurspotenzial von 159%. Das korrespondierende Kursziel in Euro umgerechnet belaufe sich auf der Basis eines Wechselkurses von EUR 0,0918 je SEK auf EUR 1,12 (akt. Aktienkurs: EUR 0,43). Die Einschätzung basiere auf der guten Positionierung von EBM, um von der rasant steigenden Nachfrage nach Mineralien wie Nickel, Kobalt oder Kupfer zu profitieren, welche für die Elektrifizierung der weltweiten Automobilindustrie unverzichtbar seien. EBM werde dank der hohen prognostizierten Mineralvorkommen diese Nachfrage bedienen können.Die Berechnung des Kursziels basiere auf einer Post-Money-Bewertung unter Berücksichtigung der aktuell laufenden Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu SEK 50 Mio., die dafür vorgesehen sei, den Anteil an der Hauptressource Hautalampi auszubauen. Die Einschätzung der Analysten berücksichtige bisher nur den bestehenden 40%-Anteil an Hautalampi. Der im Zuge der Kapitalmaßnahme zu erwartende Ausbau der Beteiligung biete folglich weiteres Upside-Potenzial.In seiner Initial-Studie habe AlsterResearch hervorgehoben, dass sich die Projekte von EBM ausschließlich in Tier-1-Ländern wie Schweden, Finnland und Spanien befänden. Ethische, rückverfolgbare und umweltfreundliche Aspekte würden EBM zu einer idealen ESG-konformen Anlage machen und das positive Gesamtbild der Analysten ergänzen. Zudem habe EBM eine starke Erfolgsbilanz bei der Erhöhung der Mineralienschätzungen von Vorzeigeprojekten. Das spreche eindeutig für die Qualität und die Beurteilungsfähigkeit des EBM-Managements.Die Aktienanalysten von SRH AlsterResearch starten die Coverage der Eurobattery Minerals-Aktie und geben eine spekulative Kaufempfehlung mit einem Kursziel von SEK 12,25 aus. (Analyse vom 07.12.2022)