Andererseits gehöre das Britische Pfund heute zu den G10-Währungen mit der schlechtesten Performance, da neue Kommentare von BoE-Gouverneur Bailey den Optimismus über die Einigung Großbritanniens mit der EU über den Handel nach dem Brexit in Bezug auf Nordirland überschattet hätten. Bailey habe gesagt, weitere Zinserhöhungen könnten angebracht sein, aber es sei noch nichts entschieden, da die Inflation etwas schwächer und die Aktivität und die Löhne etwas stärker gewesen seien. Es scheine, dass seine Unentschlossenheit von den Märkten gut aufgenommen worden sei.



EUR und NZD (Neuseeland-Dollar) seien die wichtigsten Währungen, die sich am besten entwickeln würden, während GBP und USD am meisten zurückbleiben würden. (Quelle: xStation5 von XTB)



EUR/GBP sei zu Beginn des heutigen Handelstages stark angestiegen, doch die Käufer hätten Mühe, den Widerstand bei 0,8875 zu erreichen, der durch frühere Kursreaktionen und das 23,6% Fibonacci-Retracement der im Dezember 2022 gestarteten Aufwärtswelle markiert sei. Solange der Kurs darunter bleibe, sei ein Pullback in Richtung der lokalen Unterstützung bei 0,8815 nicht auszuschließen. (Quelle: xStation5 von XTB) (01.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro startete stark in den März, da neue Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien zeigten, dass sich der Preisdruck im vergangenen Monat beschleunigt hat, so die Experten von XTB.Auch die Inflation in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Teil Deutschlands, sei angestiegen. Die Märkte würden davon ausgehen, dass die EZB die Zinssätze im März um weitere 50 Basispunkte anheben werde, während das Zinshoch für die Einlagefazilität im Februar 2024 voraussichtlich 4% erreichen werde.