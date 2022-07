Paris (www.aktiencheck.de) - In beunruhigenden Zeiten wie diesen bevorzugen verängstigte Anleger mit besonderer Vorliebe sichere Häfen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zunehmende Zinsdifferenz schwäche den EuroBisher führe die EZB ihren Kampf gegen die Teuerung vergleichsweise zurückhaltend. Viele andere Notenbanken hätten ihre Leitzinsen bereits teils deutlich angehoben, allen voran die US-Notenbank FED. Seit März habe FED-Chef Jerome Powell den Schlüsselzins in drei Schritten bereits um 1,5 Prozentpunkte angehoben, während die EZB zuletzt lediglich eine erste Mini-Anhebung angekündigt habe. Die jüngsten Konjunkturdaten hätten dem kränkelnden Euro, der allein in den vergangenen vier Wochen knapp fünf Prozent an Wert verloren habe, wenig geholfen. Während die Auftragseingänge der Industrie hierzulande nur geringfügig zugelegt hätten, seien in der Eurozone die Umsätze der Einzelhändler gegenüber dem Vormonat leicht um 0,2 Prozent gestiegen. Sollte die EZB nicht anfangen, entschlossener gegen die Inflation vorzugehen, spreche bei dem Währungspaar wenig für eine Trendwende. (08.07.2022/ac/a/m)