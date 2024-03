Nowcast signalisiere Verlängerung der Rezession: Deutschland komme nicht in die Puschen. Das erste Quartal 2024 schließe das Verarbeitende Gewerbe mit einer ähnlich deutlichen Schrumpfungsrate ab wie im Monat zuvor. Im Dienstleistungssektor könne immerhin das Aktivitätsniveau vom Februar gehalten werden. Insgesamt deute aber alles darauf hin, dass Deutschland in einer technischen Rezession sei. Gemäß dem Nowcast-Modell der Analysten, in dem die aktuellen PMIs berücksichtigt würden, schrumpfe die Industrie im ersten Quartal um satte 1,7%. Der gewichtigere Dienstleistungssektor stagniere gemäß dem Modell der Analysten und stabilisiere die Gesamtlage etwas, sodass das BIP Nowcast der Analysten bei -0,3% liege. Das entspreche der Schrumpfungsrate vom vierten Quartal 2023.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Erholung der europäischen Konjunktur bleibt im ersten Quartal aus, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Vor allem das Verarbeitende Gewerbe ziehe die Wirtschaft runter, wobei die deutsche Industrie besonders stark schrumpfe. Immerhin scheine sich der europäische Dienstleistungssektor weiter zu erholen und habe den zweiten Monat in Folge ein Wachstum erzielen können. Die Dienstleister würden zudem positiv in die Zukunft blicken, vor allem weil mit einer baldigen Besserung der Wirtschaft, unter anderem durch sinkende Zinsen, gerechnet werde.Deutschland verzögere die Erholung im Verarbeitenden Gewerbe: Wer auf eine Erholung des Verarbeitenden Gewerbes im ersten Quartal gehofft habe, könne spätestens jetzt die Flinte ins Korn werfen. Der Eurozone Flash-PMI für März habe die eindeutige Schwäche des Sektors bestätigt, der vom Schwergewicht Deutschland dominiert zu werden scheine. Die Produktion sei mehr oder weniger im gleichen Tempo zurückgegangen wie in den ersten beiden Monaten des Jahres und auch die Auftragseingänge hätten ihren Abwärtstrend unvermindert fortgesetzt.Es gebe jedoch einen Hoffnungsschimmer. Die Unternehmen seien weiterhin optimistisch, was die künftige Produktion betreffe. Außerdem sei der Index der Lagerbestände für Fertigwaren den zweiten Monat in Folge gestiegen und nähere sich dem Punkt, an dem es keine Veränderung mehr gebe. Das Erreichen dieses Punktes würde bedeuten, dass der Abbau von Lagerbeständen die Produktion nicht mehr beeinträchtige.Die EZB schaue vor allem auf Lohnentwicklung: Für die Europäische Zentralbank sei es eine gute Nachricht, dass der Preisdruck im lohnempfindlichen Dienstleistungssektor nicht weiter zugenommen habe. Vielmehr habe sich der Kostenanstieg etwas abgeschwächt, genau wie bei den Verkaufspreisen. Der Preisdruck sei jedoch nach wie vor hoch. Daher würden die PMI-Preisdaten nicht ausreichen, um den offensichtlichen Plan der EZB zu ändern, die Zinsen im Juni statt im April zu senken.Deutschland und Frankreich schwach: Vergleiche man Frankreich und Deutschland, so würden die Composite PMIs ein sehr ähnliches Ausmaß an Schwäche zeigen. Allerdings gebe es zwei wichtige Unterschiede. Erstens habe sich der Index in Deutschland im März verbessert, während er sich in Frankreich verschlechtert habe. Und zweitens sei der Abschwung in Frankreich breiter angelegt als in Deutschland, da sowohl das Verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor schrumpfen würden. In Deutschland gehe dagegen nur die Aktivität in der Industrie zurück, während der Dienstleistungssektor stagniere. Ermutigend sei das alles nicht und im Vergleich zur Wirtschaft der Eurozone insgesamt würden beide Volkswirtschaften kräftig hinterherhinken.