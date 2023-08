Dabei müsse man feststellen, dass der Rückgang im Dienstleistungssektor gerade erst begonnen habe, da das Neugeschäft den zweiten Monat in Folge rückläufig gewesen sei und die Unternehmen sich bei der Einstellung neuer Mitarbeiter zurückhaltend gezeigt hätten. Die Dienstleistungsunternehmen würden jedoch ein überraschend starkes Selbstbewusstsein zeigen und hätten die Preise noch stärker erhöht als im Vormonat.



Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes sei im August erneut und noch schneller gesunken. Dennoch gebe es einen Hoffnungsschimmer, dass die Talsohle des Abschwungs in der Industrie bald erreicht sei. Tatsächlich habe der Abwärtstrend bei den PMI-Werten für Auftragseingänge und Lagerbestände an Schwung verloren. Das könnte bedeuten, dass der Lagerzyklus nur noch wenige Monate von einer Trendwende entfernt sei.



Dazu passe auch, dass sich der Rückgang der Exportaufträge im August verlangsamt habe, obwohl die Nachfrage aus dem Ausland immer noch schnell schrumpfe. Die Analysten würden diese Entwicklung als erstes zaghaftes Zeichen dafür werten, dass sich der Industriesektor der Weltwirtschaft eher früher als später stabilisieren werde.



Das BIP-Nowcast-Modell der Analysten, das die PMI-Schnellschätzung einbeziehe, zeige nun einen tieferen Rückgang der gesamten Wirtschaft als zuvor an, nämlich um fast -1% im dritten Quartal. Dabei dürfte der Dienstleistungssektor um 0,5% schrumpfen, die Industrie (einschließlich dem Bausektor) etwa 1% weniger produzieren als im Vorquartal. Damit würde die deutsche Volkswirtschaft, die im vierten Quartal 2022 in eine Rezession eingetreten sei und im zweiten Quartal wieder ein marginales Wachstum aufgewiesen habe, erneut in eine Rezession geraten sein. Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass spätestens im nächsten Jahr die deutsche Wirtschaft wieder auf einen wenn auch moderaten Wachstumskurs einschwenke.



Das, was man derzeit sehe, könne man auch als Stagflation bezeichnen, und die PMI Indikatoren würden diese Einschätzung unterstützen, insbesondere im Dienstleistungssektor. Denn hier beginne die Aktivität zurückzugehen, während die Preise laut PMI-Umfrage wieder in die Höhe geschossen seien und sogar noch an Tempo zulegen würden. Das zeige, wie schwer es sei, die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Eurozone einzudämmen und das dürfte die Europäische Zentralbank beunruhigen.



Die französische Wirtschaft gerate weiter ins Wanken. Bereits den dritten Monat in Folge sei die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas laut den HCOB PMIs geschrumpft. Auch wenn die Prognosen für Frankreichs Wirtschaft weiterhin positives Wachstum erwarten würden, lasse sich mit den neuen PMI-Zahlen die Vermutung aufstellen, dass es im dritten Quartal zu einer Schrumpfung kommen könnte.



Die globale Nachfrageschwäche mache sich in Frankreich breit. Der HCOB PMI für die Neuaufträge aus dem Ausland liege im Verarbeitenden Gewerbe weiterhin deutlich unterhalb der Expansionsgrenze von 50. Auch im Dienstleistungssektor liege der entsprechende PMI den dritten Monat in Folge unter 50. Aber auch die Auftragseingänge aus dem Inland hätten sich weiter verschlechtert, weshalb die Auftragsbestände im August zurückgegangen seien.



Die Schwäche der französischen Wirtschaft mache sich auch in der Beschäftigungssituation bemerkbar. Zwar habe die Beschäftigung erneut zunehmen können, jedoch liege der Zuwachs auf dem niedrigsten Niveau seit Januar 2021. Dennoch sehe es zur Zeit danach aus, dass die niedrigste Arbeitslosenquote seit über 40 Jahren im dritten Quartal erreicht werden könnte. Hinzu komme, dass der Beschäftigungszuwachs ausschließlich durch Dienstleistungsunternehmen zustande gekommen sei. Sollte sich die Lage im Dienstleistungssektor weiter verschlechtern, könnte auch die Beschäftigung drunter leiden, was zu einer höheren Arbeitslosenquote führen würde.



Die Diskrepanz der Preisentwicklung zwischen den Sektoren sei stark ausgeprägt. Im Dienstleistungssektor seien vor allem die Inputpreise durch höheres Lohnwachstum erneut kräftig gestiegen. Im Verarbeitenden Gewerbe hätten die Inputpreise bereits den vierten Monat in Folge sinken können, was vor allem mit den gesunkenen Energiekosten zu tun habe. Das seien keine guten Aussichten für die Inflation, denn auch wenn diese weiter rückläufig sei, könnte sich vor allem die Kernrate als weiterhin hartnäckig erweisen. (23.08.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit Monaten verschlechtern sich die Konjunkturdaten für die Eurozone und der August ist leider keine Ausnahme, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Bislang habe der Dienstleistungssektor die Lage noch etwas stabilisiert, denn dieser Sektor habe noch Wachstum gezeigt. Damit sei es jetzt vorbei, auch dieser Sektor schrumpfe, während sich die Rezession im Verarbeitenden Gewerbe fortsetze.Der Dienstleistungssektor in der Eurozone zeige leider Anzeichen dafür, dass er mit der schwachen Leistung des Verarbeitenden Gewerbes gleichziehe. Tatsächlich hätten die Dienstleistungsunternehmen zum ersten Mal seit Ende letzten Jahres ihre Aktivität reduziert, während die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe erneut zurückgegangen sei. Die Berücksichtigung der PMI-Zahlen in unserem BIP-Nowcast lässt uns zu dem Schluss kommen, dass die Eurozone im dritten Quartal um 0,2% schrumpfen wird, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Es stelle sich die Frage, ob im Verarbeitenden Gewerbe allmählich eine Bodenbildung in Sicht sei. Vielleicht, denn der PMI-Gesamtindex sei zwar immer noch im schrumpfenden Bereich, habe aber etwas zugelegt. Dies sei auf eine etwas bessere Auftragslage und einen langsameren Abbau von Lagerbeständen zurückzuführen. Die höhere Zuversicht, dass die Produktion in einem Jahr höher ausfallen werde, passe in dieses Bild. Ein echter Umschwung könnte jedoch erst im ersten Quartal des nächsten Jahres eintreten, da der PMI von einem recht niedrigen Niveau aus starte.Bei den Dienstleistungen der Eurozone dürfte es hingegen noch ein paar Monate abwärts gehen. Der Rückgang der Aktivität im August gehe vor allem auf den deutschen Dienstleistungssektor zurück, der in einem ungewöhnlichen Tempo von Wachstum auf Schrumpfung umgeschaltet habe, während die französischen Dienstleister ihre Aktivität in ähnlichem Tempo wie im Vormonat gesenkt hätten. Im Verarbeitenden Gewerbe würden die deutschen Unternehmen ihre Produktion viel schneller als die französischen reduzieren. Das werde die Diskussion über Deutschland als der kranke Mann Europas weiter anheizen.Die Hoffnung, dass der Dienstleistungssektor die deutsche Wirtschaft retten könnte, habe sich in Luft aufgelöst. Stattdessen sei der Dienstleistungssektor dabei, sich der Rezession im Verarbeitenden Gewerbe anzuschließen, die im zweiten Quartal begonnen zu haben scheine.