Das könnte damit zu tun haben, dass das Geschäft mit Luxusgütern und Dienstleistungen in Frankreich eine wichtigere Rolle spiele als in Deutschland. Wenn es bergab gehe, seien diese Branchen nämlich die ersten, die es zu spüren bekämen, viel mehr als die Anbieter von Nicht-Luxusgütern.



Der PMI für den Dienstleistungssektor in Deutschland habe im September seine Talfahrt gestoppt und sei kurz unterhalb der 50er Marke gelandet. Das sei grundsätzlich eine angenehme Überraschung. In Bezug auf das Wachstum bedeute dies aber lediglich, dass die Aktivität nach dem Rückgang im August im Großen und Ganzen gleich geblieben sei. Der Nowcast für den Dienstleistungssektor, der die PMI-Daten berücksichtige, deute daher weiterhin auf einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal hin.



Es sei kein Geheimnis, dass sich die deutsche Industrie derzeit in einer schwierigen Lage befinde. Die HCOB-PMIs würden jedoch darauf hindeuten, dass es nicht mehr so schnell bergab gehe, was unter anderem an einem langsameren Rückgang bei den Auftragseingängen und der schwächeren Reduzierung der Einkaufsmenge abzulesen sei. Dennoch deute der Nowcast für die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe auf eine Verringerung um mehr als 2 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal hin.



Die PMI-Zahlen würden zeigen, dass im Verarbeitenden Gewerbe immer noch Deflation herrsche. Die Preise für Rohstoffe und Vormaterialien würden weiter sinken, nur nicht mehr so schnell wie zuvor. Das liege wahrscheinlich an den Energiekosten, die in den letzten Wochen in die Höhe geschossen seien. Die Erzeugerpreise hingegen seien geringfügig schneller gesunken als im Vormonat.



Der HCOB Composite PMI bestätige die Einschätzung der Analysten, dass Deutschlands BIP nach dem Abschwung Ende 2022 und Anfang 2023 im laufenden Quartal erneut schrumpfen werde. Der aktuelle Nowcast deute auf einen ziemlich markanten BIP-Einbruch von 1 Prozent gegenüber dem Vorquartal hin. Einige wichtige PMI-Teilindikatoren wie das Neugeschäft und die Auftragsbestände, die eine Talsohle zu erreichen scheinen, würden jedoch Anlass zur Hoffnung auf ein Ende des Abschwungs zum neuen Jahr geben.



Die französische Wirtschaft steuere in Richtung Abschwung. Die Geschäftsaktivität sei sowohl im Dienstleistungssektor als auch im Verarbeitenden Gewerbe stark zurückgegangen. Grund dafür sei unter anderem ein Nachfrageeinbruch nach französischen Produkten und Dienstleistungen. Dies lasse sich gut an den PMIs für das Neugeschäft ablesen. Daher würden die französischen Unternehmen auf ihre Auftragsbestände zurückgreifen und diese weiter reduzieren, was sich ebenfalls in der aktuellen PMI-Umfrage zeige.



Die Inflationsgefahr sei noch nicht gebannt. Das bestätige sich in der aktuellen PMI-Umfrage, die vor allem im Dienstleistungssektor steigende Preise signalisiere - im September habe das Tempo der Preisanstiege sogar noch zugenommen. Auch wenn im Verarbeitenden Gewerbe die Preise insgesamt fallen würden, würden diese langsamer als noch im Vormonat fallen. Die französische Regierung habe ab Juli Preisobergrenzen auf bestimmte Lebensmittel beschlossen, davon sei derzeit nicht viel zu spüren.



Frankreich finde sich in einer komplizierten Beschäftigungslage wieder. Im zweiten Quartal dieses Jahres habe Frankreich die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2008 erreicht. Jedoch vermelde das Verarbeitende Gewerbe laut den HCOB PMIs seit vier Monaten weniger Personalkürzungen, während die Dienstleistungsunternehmen weiterhin mehr Arbeitskräfte einstellen würden. Der starke Rückgang der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor lasse vermuten, dass die Beschäftigung in Zukunft auch hier sinken werde. Infolgedessen dürfte die Arbeitslosigkeit in Zukunft steigen, wodurch sich der Abwärtstrend der Arbeitslosenquote vorerst umkehre.



2024 könnte das Wachstum geringer als bisher gedacht ausfallen. Auch wenn man im Dienstleistungssektor weiterhin optimistisch bleibe, seien die Dienstleistungsunternehmen vor einem Monat noch weitaus optimistischer gewesen. Im Verarbeitenden Gewerbe verschlechtere sich die Stimmung, im September seien die Produzenten so pessimistisch wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Dazu passend habe die französische Nationalbank ihre Prognose das Wirtschaftswachstum 2024 herunterrevidiert. (Ausgabe vom 22.09.2023) (25.09.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im dritten Quartal ist die Wirtschaftsleistung in der Eurozone aller Wahrscheinlichkeit nach gesunken, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Daran lasse der HCOB Composite Flash PMI, der das Geschehen der Privatwirtschaft erfasse, wenig Zweifel. Der PMI-Index für die Eurozone sei zwar leicht gestiegen, aber er liege weiterhin im Bereich unter 50 und das bedeute, dass die meisten der befragten Unternehmen angegeben hätten, dass sie ihre Produktion gegenüber dem Vormonat reduziert hätten. Und das hätten sie bereits den vierten Monat in Folge getan.Die HCOB Flash PMI für die Eurozone würden eine fortgesetzte Schwäche sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor zeigen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Eurozone im laufenden Quartal in eine Rezession eingetreten sei. Grund für Schwarzmalerei bestehe dennoch nicht.Zwar zeige ein Blick auf den Dienstleistungssektor der Eurozone, dass die Geschäftstätigkeit erneut zurückgegangen sei und die Neuaufträge seit drei Monaten in Folge rückläufig seien. Dennoch hätten die Unternehmen im September etwas mehr Personal eingestellt als im August. Hier würden die Analysten eine gewisse Resilienz erkennen, vor allem wenn man die nachlassenden Nachfrage bedenke. Insgesamt würden sie dennoch erwarten, dass die Wirtschaftsleistung der Eurozone im dritten Quartal schrumpfen werde. Ihr Nowcast, in den die PMI-Indices einfließen würden, deute auf einen Rückgang von 0,4 gegenüber dem zweiten Quartal hin.Für die Europäische Zentralbank seien die HCOB PMI-Zahlen für den Dienstleistungssektor in der Eurozone eine bittere Pille. Die Einkaufspreise, bei denen die Löhne eine wichtige Rolle spielen würden, seien im September den zweiten Monat in Folge schneller gestiegen. Auch die Erzeugerpreise würden weiter anziehen, aber der Aufwärtsdruck habe sich wieder etwas abgeschwächt. Letzteres könnte die Währungshüter etwas beruhigen. Die beschleunigt steigenden Inputpreise würden jedoch zeigen, dass die EZB das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale weiterhin genau im Auge behalten müsse.Der Chart lasse erkennen, dass ein PMI für den Lagerbestand von Vorleistungen im Bereich von 50 in der Vergangenheit mit Rezessionen einhergegangen sei. Aber eben auch, dass es von hier aus dann auch meist aufwärts gegangen sei.Was die Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes anbelange, so ziehe Frankreich mit Deutschland allmählich gleich. Der französische PMI bewege sich weiter abwärts, während der deutsche PMI von einem sehr niedrigen Niveau aus geringfügig gestiegen sei. Im Dienstleistungssektor sehe es in Frankreich deutlich schlechter aus als in Deutschland. Gleichzeitig gebe es Anzeichen für eine Stabilisierung des deutschen Servicesektors, während die Kurve in Frankreich weiter nach unten zeige.