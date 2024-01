Die derzeitigen Schifffahrtsprobleme im Roten Meer hätten Auswirkungen auf die Lieferketten des Verarbeitenden Gewerbes. Ein Beleg dafür sei der starke Rückgang des Teilindexes für die Lieferzeiten. Es wäre in der Tat überraschend, wenn die Ereignisse im Roten Meer keine Spuren hinterlassen würden, denn die Angriffe der Huthi auf Handelsschiffe bedeuten würden, dass die meisten von ihnen den Umweg um das Kap der Guten Hoffnung wählen würden.



Diese Schiffe müssten ihre Reise um etwa sieben Tage verlängern, was mit zusätzlichen Treibstoffkosten in Millionenhöhe verbunden sei, vor allem bei Schiffen aus Asien, die nach Europa fahren würden. Trotz dieser Herausforderungen deute der anhaltende Rückgang der Inputkosten, wenn auch mit einer schwächeren Tendenz, darauf hin, dass die Transportkosten noch keinen spürbaren Einfluss auf die Gesamtstückkosten der unzähligen Konsumgüter hätten, die über diese Route befördert würden.



Im Gegensatz zum Verarbeitenden Gewerbe bleibe die Inflation im Dienstleistungssektor ein Problem. In Bezug auf die Inputpreise sei der Januar der dritte Monat in Folge, in dem die Inflationstendenzen zunehmen würden. Gleichzeitig seien die Erzeugerpreise kräftig und ähnlich schnell wie im Dezember gestiegen, was in einem Land, das sich möglicherweise in einer längeren Rezession befinde, extrem ungewöhnlich sei.



Die Hauptursache für diese Beschleunigung seien wahrscheinlich die steigenden Arbeitskosten, da die Arbeitnehmer ihre Verhandlungsmacht in der Form überdurchschnittlicher Lohnforderungen geltend machen würden. Die Arbeitnehmer dürften sich bestätigt fühlen, denn die Unternehmen seien weiterhin nicht bereit, Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor abzubauen. Entsprechend sei das Beschäftigungsniveau unverändert geblieben.



Auf der Suche nach positiven Nachrichten sei im Dienstleistungssektor ein bemerkenswerter Anstieg des Optimismus bezüglich der zukünftigen Geschäftsaussichten zu beobachten, der zu dem ausbleibenden Stellenabbau passe. Zu dieser optimistischen Einschätzung trage auch die Erkenntnis bei, dass die Weitergabe höherer Preise an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin möglich sei.



Das sei kein guter Start in das neue Jahr 2024: Die französische Wirtschaft bleibe auch zu Beginn des neuen Jahres in einer Rezession stecken. Die jüngsten HCOB Flash PMIs würden ein insgesamt bedrückendes Bild zeigen. Laut des Nowcast-Modells, welches auch die jüngsten HCOB PMI-Zahlen berücksichtige, dürfte die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas nur marginal steigen, wenn nicht sogar stagnieren.



Der französische Dienstleistungssektor könnte zum Hoffnungsträger werden. Auch wenn die Aktivität einen weiteren Monat deutlich zurückgegangen sei, habe sich das Neugeschäft insgesamt und vor allem im Ausland erholen können. Auch die Beschäftigung habe einen weiteren Monat zulegen können. Natürlich sei die Lage weiterhin schlecht, jedoch könnten dies erste Anzeichen für eine baldige Besserung im Dienstleistungssektor sein.



Das Verarbeitende Gewerbe in Frankreich stecke in einer tiefen Rezession. Die Produktion schrumpfe im schnellsten Tempo seit der Corona-Pandemie, der PMI für das Neugeschäft stabilisiere sich auf einem Wert unterhalb der 40er Marke, die Beschäftigung sei weiterhin stark rückläufig. Eine schwache Nachfrage im Inland setze dem Verarbeitenden Gewerbe ordentlich zu, wie auch die anekdotische Evidenz zeige.



Eine Zinssenkung der EZB werde man in den kommenden Monaten noch nicht sehen. Sowohl die Input-, als auch die Outputpreise würden sich weiterhin oberhalb der Grenze von 50 befinden. Laut anekdotischer Evidenz seien die Inputpreise aufgrund von höheren Löhnen erneut gestiegen. Die Unternehmen hätten ihre Kosten weitgehend an den Endverbraucher weitergeben können. Die ansteigenden Preise kämen vor allem aus dem Dienstleistungssektor, der besonders personalintensiv und damit relativ stark von Lohnsteigerungen betroffen sei. (24.01.2024/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Start in das neue Jahr war gar nicht mal schlecht. Zwar befindet sich die europäische Volkswirtschaft nicht wieder auf Wachstumskurs, jedoch verliert der Abschwung etwas an Tempo, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Der Jahresbeginn bringe positive Nachrichten für die Eurozone, denn der Abwärtstrend des vergangenen Jahres habe sich im Verarbeitenden Gewerbe etwas abgeschwächt. Diese positive Entwicklung lasse sich an Schlüsselindikatoren wie Produktion, Beschäftigung und Auftragseingängen ablesen. Vor allem der Exportsektor spiele eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Auftragseingänge, da er sich die Lage hier im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres etwas aufgehellt habe.Die anhaltenden Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe, die das Rote Meer befahren würden, hätten spürbare Auswirkungen auf die Lieferketten. Der PMI-Index für die Lieferzeiten sei deutlich unter die 50er Marke gerutscht. Aus verschiedenen Berichten der Branche gehe jedoch hervor, dass die Unternehmen nicht mehr so ganz kalt erwischt würden wie in der Vergangenheit, da sie aus den vergangenen Ereignissen ihre Lehren gezogen hätten. Viele hätten ihre Zulieferer proaktiv über verschiedene Regionen und Unternehmen hinweg diversifiziert, um die potenziellen Folgen solcher unvorhergesehenen Herausforderungen abzufedern.Im Bereich der Dienstleistungen sei der Produktionsrückgang derzeit moderat und entspreche den Trends, die im vierten Quartal des Vorjahres beobachtet worden seien. Es gebe jedoch auch einen Silberstreif am Horizont, denn ein wachsender Anteil der Unternehmen baue seine Belegschaft aktiv aus, was ein Zeichen für Optimismus auf dem Markt sei. Dies stehe im Einklang mit der positiven Entwicklung der allgemeinen Geschäftserwartungen.In der anhaltenden Diskussion über den optimalen Zeitpunkt für Zinssenkungen durch die EZB würden die PMI-Preisindikatoren den Falken innerhalb der EZB Rückenwind geben. Die Falken würden versuchen, die "Pferde im Zaum zu halten" und fordern, die Zinsen nicht zu früh zu senken. Die Unternehmen seien im Januar erneut mit höheren Inputpreisen konfrontiert gewesen und hätten diese an ihre Kunden weitergeben können. Infolgedessen stünden Preiserhöhungen im seltenen Widerspruch zum rezessiven Umfeld. Daher sei klar, dass auch wenn die Inflation ein Thema bleibe, Zinserhöhungen durch die EZB zum jetzigen Zeitpunkt abwegig seien.Ein schleppender Start in das neue Jahr. Die Aktivität im Dienstleistungssektor sei nicht nur den vierten Monat in Folge zurückgegangen, sondern der Abschwung habe sich auch noch beschleunigt. Im Verarbeitenden Gewerbe, das sich den 19. Monat in Folge in der Rezession befinde, habe das Tempo des Abschwungs weiter nachgelassen, wie der seit August letzten Jahres stetig steigende PMI-Index zeige. Der BIP-Nowcast, der die PMI-Daten berücksichtige, deute jedoch auf eine Fortsetzung der Rezession im laufenden Quartal hin, da in diesem frühen Stadium noch Unsicherheiten bestünden.