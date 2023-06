Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices für die Eurozone werden zum Ende der Woche erwartet, so die Analysten von Postbank Research.



Zuletzt hätten die "harten" Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone auf eine Stagnation hingedeutet, mit einem vierteljährlichen Rückgang um 0,1%. Die unterschiedliche Wirtschaftsleistung der Mitgliedsländer habe die zugrunde liegenden strukturellen Unterschiede und die daraus resultierende Divergenz zwischen dem Verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor deutlich gemacht. Während der jüngste Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone mit 44,8 Punkten unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten gelegen habe, habe die gute Stimmung im Dienstleistungssektor dem Gesamtindex zu 52,8 Punkten verholfen. In Deutschland, das derzeit unter einer schwachen Industrieproduktion und geringen Auftragseingängen leide, würden die Analysten eine weitere leichte Eintrübung der Stimmung erwarten.



Bei den Frühindikatoren in der Eurozone gebe es kaum Anzeichen für eine Verbesserung. Der Tiefpunkt könnte jedoch bald erreicht sein - die Juni-Daten könnten Hinweise darauf liefern. (Ausgabe vom 19.06.2023) (20.06.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.