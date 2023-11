Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Paris (www.aktiencheck.de) - Sah es zu Beginn dieses Monats noch danach aus, als hätte der Euro vorerst das Nachsehen gegenüber dem Dollar, haben die jüngsten US-Inflationsdaten die Gemeinschaftswährung unerwartet aus ihrem Tiefschlaf gerissen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Seit seinem 10-Monats-Tief von 1,0453 Dollar habe der Euro eine unerwartet starke Kursrally aufs Parkett gelegt. Zur Wochenmitte habe er bei knapp über 1,088 Dollar notiert - und damit so hoch wie seit August nicht mehr. Währungsexperten zufolge sei die Stärke des Euro in erster Linie eine Dollarschwäche. Aktuell sei im Greenback viel Positives eingepreist, würden viele Marktkenner argumentieren.



Insbesondere mit Blick auf die Zinsen habe die Unterstützung für den Dollar deutlich abgenommen. Der US-Arbeitsmarkt habe sich jüngst deutlich abgekühlt - und nehme den Druck von der FED, die Zinsen weiter zu erhöhen. Im Nachgang der zuletzt überraschend niedrigen Inflationszahlen seien weitere Leitzinserhöhungen vollständig ausgepreist worden. Zwischenzeitlich rätsele die Wall Street gar, wann die US-Notenbank die ersten Senkungen vornehmen werde. Laut dem FedWatch Tool der Chicago Mercantile Exchange, das die Wahrscheinlichkeit für Zinsänderungen der US-Notenbank aufgrund von Terminkontrakten angebe, erwarte die Mehrheit der Marktteilnehmer bereits im Juni kommenden Jahres eine erste Zinssenkung. (17.11.2023/ac/a/m)