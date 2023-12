Paris (www.aktiencheck.de) - Am Ende war es fast ein Nullsummenspiel. Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung zwischen 1,0448 Dollar im Tief und 1,1276 Dollar im Hoch schwankte, liegt sie kurz vor dem Jahresende rund zwei Prozent vorn, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Die fast magisch anmutende Marke vom 1,10 Dollar bleibe weiter in Schlagdistanz, habe aber seit Juli nicht nachhaltig überschritten werden können. Ein Blick in die Finanzgeschichte zeige, dass der Dollar im Umfeld eines beginnenden Zinssenkungszyklus häufig schwächer notiere. Zudem würden einige Ökonomen davon ausgehen, dass sich der US-Wachstumsvorteil gegenüber der Eurozone verringern werde. Zugleich würden Experten im kommenden Jahr weniger Zinssenkungsspielraum für die EZB als für ihr US-amerikanisches Pendant, die FED erwarten.



Dies würde Anlagen in der Gemeinschaftswährung attraktiver machen und in der Folge die Nachfrage nach dem Euro und dessen Kurs steigern. Ein wichtiger Einflussfaktor sei zudem die weitere Entwicklung des Krieges in der Ukraine: Zeichne sich dort eine diplomatische Lösung ab, dürfte dies dem Euro zusätzlichen Rückenwind verleihen. Sollte die Krise im Nahen Osten in einen größeren Konflikt münden und sollten die Märkte ihre Risikobereitschaft herunterfahren, würde hingegen der Dollar Oberwasser bekommen und könnte in Richtung seiner diesjährigen Höchststände steigen. Ebenso positiv für den Greenback wäre es, wenn die weithin erwartete US-Rezession ausfallen sollte. (22.12.2023/ac/a/m)





