NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

121,88 USD +2,01% (29.11.2022, 22:00)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (30.11.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Etsy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) charttechnisch unter die Lupe.Die Etsy-Aktie befinde sich derzeit in einer extrem spannenden Ausgangslage. Zunächst sei es im Sommer zu einer gleichermaßen lehrbuchmäßigen wie erfolgreichen Belastungsprobe des Basisaufwärtstrends seit Anfang 2016 (akt. bei 83,74 USD) gekommen. Neben der Bestätigung dieser Trendlinie mache das in den letzten Wochen ausgeprägte Konsolidierungsmuster in Form einer klassischen Flagge Mut. Diese trendbestätigende Formation sei zwar bereits nach oben aufgelöst, aber endgültig auf "grün" würde die Ampel bei einem Spurt über die 200-Wochen-Linie (akt. bei 121,40 USD) springen. Auf Seiten der quantitativen Indikatoren würden einige spannende Entwicklungen einen Befreiungsschlag im eigentlichen Chartverlauf möglicherweise vorwegnehmen. Hervorheben möchten die Analysten den Abwärtstrendbruch sowie die Auflösung einer klassischen Tradingrange im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Aus der beschriebenen Flagge ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 140 USD. Danach würden verschiedene Hoch- und Tiefpunkte bei rund 155 USD ein weiteres Anlaufziel abstecken. Um die aktuell vielversprechende Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es, in Zukunft nicht mehr in die o. g. Flagge (obere Begrenzung akt. bei 110,07 USD) zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:118,40 EUR +0,32% (30.11.2022, 08:29)