NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

66,94 USD -0,28% (11.09.2023, 15:40)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (11.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von Loop Capital:Laura Champine, Analystin von Loop Capital, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY).Die Analystin aktualisiere ihr Modell und stelle fest, dass sie zwar immer noch eine signifikante Ausweitung der bereinigten EBITDA-Marge von 27% in diesem Jahr auf 31% im Jahr 2027 erwarte, dass aber ihr früheres Ziel von 35% angesichts des Anstiegs der Kundenakquisitionskosten und der Produktentwicklungskosten, die sie als "dauerhaft" ansehe, nicht angemessen erscheine. Champine führe auch die "trüben" makroökonomischen Aussichten in ihrer Kurszielsenkung für Etsy an.Laura Champine, Analystin bei Loop Capital, stuft die Etsy-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel werde von 90,00 auf 70,00 USD reduziert. (Analyse vom 11.09.2023)Börsenplätze Etsy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:62,27 EUR -0,76% (11.09.2023, 15:46)