Etsy ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Etsy: Mitarbeiterkürzungen geplant - Die Aktie verliert 7% - AktiennewsDie Aktien von Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) verlieren in der heutigen Sitzung fast 7% aufgrund geplanter Entlassungen von etwa 11% aller Mitarbeiter (225 Mitarbeiter), so die Experten von XTB.Das Unternehmen füge hinzu, dass es sich derzeit in einem sehr anspruchsvollen Geschäftsumfeld befinde und sich mit starker Konkurrenz von Unternehmen wie Shein und Temu auseinander setzen müsse.Darüber hinaus habe das Unternehmen seine Gewinnprognosen für das vierte Quartal aktualisiert. Die bereinigte EBITDA-Marge werde nun zwischen 27% und 28% erwartet (zuvor habe diese Spanne zwischen 26% und 27% gelegen).