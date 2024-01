NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

76,81 USD -1,22% (09.01.2024)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (10.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Alexandra Steiger, Analystin von Goldman Sachs, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY).Die Analystin sehe ab hier ein ausgewogeneres Chancen-Risiko-Verhältnis für die Aktie aufgrund der geringen Sichtbarkeit des Wachstums der Bruttowarenverkäufe im Jahr 2024 und der langfristigen Marktschätzungen, die ihrer Ansicht nach das Wachstumspotenzial des Unternehmens bereits vollständig erfassen würden. Die Sichtbarkeit der Wachstumsbeschleunigung von Etsy sei nach wie vor gering und es gebe immer noch eine große Bandbreite an Ergebnissen für das GMS-Wachstum im Jahr 2024.Alexandra Steiger, Analystin von Goldman Sachs, stuft die Etsy-Aktie von "buy" auf "neutral" herab. Das Kursziel werde von 84,00 auf 80,00 USD gesenkt. (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze Etsy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:68,38 EUR -2,69% (10.01.2024, 11:33)