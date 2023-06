NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (02.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von Needham & Co:Needham & Co rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY), senkt aber das Kursziel von 160 auf 130 USD.Die abnehmende Zahl der Gewohnheitskäufer, die weniger als 8% der Käuferbasis, aber mehr als 40% des Bruttowarenumsatzes ausmachen würden, sei das Hauptanliegen der Investoren, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Es gebe aber einen Pool von 100 Mio. Käufern, die in den letzten 18 Monaten weggefallen seien und die für eine Reaktivierung zu Habituals-Käufern prädestiniert sein könnten. Needham & Co schätze, dass 5% und 9% der reaktivierten Käufer im GJ23 bzw. GJ24 zu Habituals-Käufern würden, und merke außerdem an, dass auf dem aktuellen Niveau nicht viel kurzfristiges Wachstum der Bruttowarenverkäufe in die Etsy-Aktie eingepreist zu sein scheine.Needham & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Etsy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 160 auf 130 USD gesenkt. (Analyse vom 02.06.2023)